Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti'den manidar paylaşım! Sinan Gümüş...

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında maç yaptığı Csikszereda'yı Sinan Gümüş ve Serdar Aziz'in golleriyle 2-0 yendi. Sarı-lacivertlilerdeki geleceği henüz netlik kazanmayan Arjantinli futbolcu Diego Perotti ise Sinan Gümüş'ün karşılaşmada 11 numaralı formayı giymesine dikkat çeken bir reaksiyon verdi.

Geride bıraktığımız sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle çok fazla forma şansı bulamayan Perotti, kendi forma numarasının Sinan Gümüş'e verilmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.