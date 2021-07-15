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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sistemi değişti! İşte Vitor Pereira'nın tercihi

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetimindeki ilk hazırlık maçında Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerin yeni sistemi dikkat çekti. Pereira, ilk döneminde olduğu gibi yine 3'lü savunmayla sahaya çıkarken, 3-4-3 dizilişini tercih eti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 18:07
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sistemi değişti! İşte Vitor Pereira'nın tercihi

Fenerbahçe yeni hocası Vitor Pereira yönetimindeki ilk hazırlık maçına çıkarken, sarı-lacivertlilein yeni sistemi dikkat çekti.

Portekizli teknik adam, Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda karşısındaki ilk hazırlık müsabakasında takımını 3-4-3 sistemiyle sahaya sürdü. Geçen sezon fazla şans bulamayan isimlerin ağırlıkta olduğu ilk 11'de Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanatta tek başına görev alması dikkat çekti.

Öte yandan geçen sezonu kiralık olarak Karagümrük'te geçiren Kemal Ademi de forvette görev yaptı.

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