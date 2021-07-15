Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sistemi değişti! İşte Vitor Pereira'nın tercihi

Fenerbahçe yeni hocası Vitor Pereira yönetimindeki ilk hazırlık maçına çıkarken, sarı-lacivertlilein yeni sistemi dikkat çekti.

Portekizli teknik adam, Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda karşısındaki ilk hazırlık müsabakasında takımını 3-4-3 sistemiyle sahaya sürdü. Geçen sezon fazla şans bulamayan isimlerin ağırlıkta olduğu ilk 11'de Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanatta tek başına görev alması dikkat çekti.

Öte yandan geçen sezonu kiralık olarak Karagümrük'te geçiren Kemal Ademi de forvette görev yaptı.