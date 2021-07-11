Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den Boupendza'ya kral teklif!

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aaron Boupendza için yeni hamle yaptı. Geçen sezon 22 golle Süper Lig'in gol kralı olan Gabonlu santrfor ile prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, Hatayspor'a yeni teklif sundu. 24 yaşındaki futbolcu için güney ekibine, 2.5 milyon euro para + Mame Thiam kiralık + Sadık Çiftpınar + Sonraki Satıştan % 10 Pay önerildiği öğrenildi. Hatayspor'dan gelecek cevaba göre pazarlık+transfer şekillenecek.

Kanarya ayrıca Vedat Muriç için de Lazio'nun kararını netleştirmesini bekliyor. Teknik direktör Maurizio Sarri, Kosovalı oyuncunun gitmesine onay verirse kiralamak için girişimlere resmen başlanacak. Forvet konusunda hata yapmak istemeyen yönetim iki futbolcunun dışında görüştüğü isiml eri ise sır gibi saklıyor. Transfer girişimlerini bu sezon bizzat yürüten başkan Ali Koç'un önümüzdeki hafta bir oyuncuyu daha bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.