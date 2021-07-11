Haberler Fenerbahçe Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den Boupendza'ya kral teklif!

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den Boupendza'ya kral teklif!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kanarya, Gabonlu yıldız Aaron Boupendza için Hatayspor'a önerisini sundu. Sarı-lacivertli yönetimin, Süper Lig'in gol kralına karşılık 2.5 milyon euro para, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar ve sonraki satıştan pay önerildiği öğrenildi. Teklife yanıt bekleniyor. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den Boupendza'ya kral teklif!

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aaron Boupendza için yeni hamle yaptı. Geçen sezon 22 golle Süper Lig'in gol kralı olan Gabonlu santrfor ile prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, Hatayspor'a yeni teklif sundu. 24 yaşındaki futbolcu için güney ekibine, 2.5 milyon euro para + Mame Thiam kiralık + Sadık Çiftpınar + Sonraki Satıştan % 10 Pay önerildiği öğrenildi. Hatayspor'dan gelecek cevaba göre pazarlık+transfer şekillenecek.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den Boupendza'ya kral teklif!

Kanarya ayrıca Vedat Muriç için de Lazio'nun kararını netleştirmesini bekliyor. Teknik direktör Maurizio Sarri, Kosovalı oyuncunun gitmesine onay verirse kiralamak için girişimlere resmen başlanacak. Forvet konusunda hata yapmak istemeyen yönetim iki futbolcunun dışında görüştüğü isiml eri ise sır gibi saklıyor. Transfer girişimlerini bu sezon bizzat yürüten başkan Ali Koç'un önümüzdeki hafta bir oyuncuyu daha bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den Boupendza'ya kral teklif!

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, devre arasında da transferi gündeme gelen Aaron Boupendza'nın Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıklayarak, "Talip olan iki takım da aynı teklifi yapması halinde tercihimiz Fenerbahçe olur" sözlerini kullanmıştı.

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