Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai'ye bir talip daha! Leeds de devrede... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai'ye bir talip daha! Leeds de devrede... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Macaristan formasıyla EURO 2020'de performansıyla alkış toplayan sarı lacivertli yıldız Attila Szalai'ye bir talip daha çıktı. Szalai için Daha önce West Ham United nabız yoklarken, Leeds United da devreye girdi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai'ye bir talip daha! Leeds de devrede... (FB spor haberi)

Macaristan Milli Takım forması ile EURO 2020'de çok iyi bir performans ortaya koyan Attila Szalai'ye İngiltere'den bir talip daha çıktı. Geçen sezon Apoel Limasol'dan 2 milyon Euro'ya alınan 23 yaşındaki oyuncu için başkan Ali Koç kapıyı 25 milyon Euro'dan açıyor.

Sabah'ın haberine göre; daha önce West Ham United nabız yoklarken, Leeds United da devreye girdi. F.Bahçe forması ile 22 maça çıkan ve 3 kez de gol bulan başarılı stoper konusunda F.Bahçe yönetimi indirime gitmeyi düşünmüyor. 25 milyon Euro'nun altında bir bedele satılmayacak.

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