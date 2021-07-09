Fenerbahçe'de son dakika... Kolasinac için yeni teklif yapıldı

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

Sarı lacivertli ekip, transfer listesindeki isimlerden Boşnak sol bek Sead Kolasinac için yeni bir teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin İngiliz devine 28 yaşındaki yıldızın maaşının yarısını karşılamayı teklif ettiği öğrenildi. Boşnak savunmacının kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi var.

SEZON AÇILIŞINA KATILDI



Fenerbahçe'nin sol beke istediği Sead Kolasinac, Arsenal'in sezon açılışına katıldı. İngiliz basını, 28 yaşındaki oyuncunun kadroda düşünülmediğini tekrarlarken, ayrılana kadar takımla çalışacağını duyurdu.