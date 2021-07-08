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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo Alperi Onar'ı transfer etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Öznür Kablo, geçtiğimiz sezon OGM Ormanspor forması giyen milli oyuncu Alperi Onar ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüp, transferi resmi sitesinden duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 11:38
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo Alperi Onar'ı transfer etti

Fenerbahçe Öznür Kablo Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon OGM Ormanspor forması giyen milli oyuncu Alperi Onar ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Alperi Onar'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde daha önce BOTAŞ, OGM Ormanspor ve Galatasaray'da oynayan 1.67 metre boyundaki ve 25 yaşındaki oyun kurucu, son olarak yine OGM Ormanspor'da forma giymişti.

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