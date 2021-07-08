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Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Szalai'nin arkadaşı Bendeguz Bolla geliyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon başında kadroya katılan Gökhan Gönül ile yolları ayırmaya hazırlanırken arayışlar devam ediyor. Kanarya, son olarak gözünü Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndan arkadaşı Bendeguz Bolla'ya dikti. İşte detaylar... (Son dakika FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Szalai'nin arkadaşı Bendeguz Bolla geliyor

Gökhan Gönül'le yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'de sağ bek transferi için arayışlar sürüyor. Atletico Madrid formasını giyen Sime Vrsaljko ile ilgilenen Sarı-Lacivertliler'in gündemine çok sürpriz bir isim girdiği öğrenildi.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Szalai'nin arkadaşı Bendeguz Bolla geliyor

ATTILA SZALAI ETKİSİ!

Takvim'in haberine göre; Geçen sezon transfer edilen Attila Szalai'nin müthiş performansı sonrası Macar futboluna olan ilgisini artıran Fenerbahçe'nin Bendeguz Bolla'yı listesine aldığı belirlendi. Macar Ligi takımlarından Fehervar formasını giyen 21 yaşındaki sağ bek, Macaristan'ın EURO 2020 kadrosunda yer aldı.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Szalai'nin arkadaşı Bendeguz Bolla geliyor

Teknik direktör Marco Rossi'nin daha çok tecrübeli isimleri oynatmasından dolayı turnuvada dakika alamayan Bolla'nın gelecekte Macaristan'ın değişilmez ismi olması bekleniyor. Bolla geçen sezon 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 5 asist yaptı. U21 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Bolla geleceği çok parlak bir isim olarak gösteriliyor.

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