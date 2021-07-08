Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Szalai'nin arkadaşı Bendeguz Bolla geliyor

Gökhan Gönül 'le yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe 'de sağ bek transferi için arayışlar sürüyor. Atletico Madrid formasını giyen Sime Vrsaljko ile ilgilenen Sarı-Lacivertliler'in gündemine çok sürpriz bir isim girdiği öğrenildi.

Teknik direktör Marco Rossi'nin daha çok tecrübeli isimleri oynatmasından dolayı turnuvada dakika alamayan Bolla'nın gelecekte Macaristan'ın değişilmez ismi olması bekleniyor. Bolla geçen sezon 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 5 asist yaptı. U21 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Bolla geleceği çok parlak bir isim olarak gösteriliyor.