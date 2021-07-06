Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aaron Boupendza, Bruma, Ricardo Lopes...

FABIO MARTINS Gelecek sezon Diego Perotti ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de kanat arayışları devam ediyor. Fenerbahçe Fabio Martins için görüşmeleri sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi üzerinde duruyor.

BRUMA Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma için Beşiktaş ve Fenerbahçe yarışıyor. Bruma'nın transferi için Hollanda temsilcisi PSV ile görüşmelere başlandı. 33 karşılaşmaya çıkan Bruma, 9 gol+3 asistlik performans sergiledi.