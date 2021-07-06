Son dakika spor haberi: Başakşehir U19 - Fenerbahçe U19 maçında 2 gol ve 1 asist yapan Arda Güler beğeni topladı! (FB haberi)

Fenerbahçe U19 takımı, Başakşehir U19 takımını 6-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde bu farklı galibiyetin ardından ön plana çıkan oyunculardan birisi de Arda Güler oldu. 16 yaşındaki on numara, attığı 2 gol ve 1 asistiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Sarı lacivertlilerde sportif direktör olduğu dönemde Emre Belözoğlu tarafından profesyonel sözleşme imzalanarak takıma kazandırılan genç yıldız adayı, kendisinden beklentileri sahada bir kez daha göstermiş oldu.

İŞTE ARDA GÜLER'İN BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ATTIĞI GOLLER

GALATASARAY DERBİSİNİN ARDINDAN GS TV'DE ÖVGÜ TOPLAMIŞTI!

Genç oyuncu 2-2 biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vurmuştu. Maçın ardından mücadeleye damga vuran Arda Güler hakkında GS TV'de de övgü dolu sözler kullanılmıştı. 16 yaşındaki on numara için, "Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler çok önemli bir futbolcu. Kendi takımını yönlendirmesi, liderlik vasfı ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'yi tebrik etmemiz gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.