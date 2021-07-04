Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, yeni teknik direktörleri Vitor Pereira ile ilgili tepkilere yanıt verdi. Dünkü antrenmandan önce basın mensupları ile konuşan Baki, "Kimseyi bulamadık da Pereira'yı getirdik gibi hava yaratıldı. Öyle bir şey yok. Birkaç hoca ile konuştuk. Pereira başarı kazanmış ve her zaman zirveye oynamış bir teknik direktör. Para, pul hiç konuşmadı. Çok motive buraya. Fenerbahçe'de kupa kazanamamak göğsümde tıkalı kalıyor, nefes alırken zorlanıyorum, dedi. Aklımızda bütçemize uygun birçok aday da vardı ama hem vakit kaybetmemek hem burayı tanıma açısından doğrusu Pereira'ydı" ifadelerini kullandı.

YARIN ANTRENMANDA

Baki, Pereira'nın 4 yardımcısıyla beraber geleceğini ve yarın Topuk Yaylası'ndaki ilk idmanda takımın başında olacağını belirterek, "Takımla ilgili bir rapor verdi. Hem giden hem kalan oyunculardan haberi var" dedi.

CANER: İLK BEN KARŞILAYACAĞIM

Baki, Caner Erkin ile geçmişte Vitor Pereira arasında yaşanan olayla ilgili olarak da, "Caner dışarıya yansıyan kadar büyük bir olay olmadığını bana söyledi. Hocamı ilk ben karşılayacağım, dedi" diye konuştu.