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Son dakika spor haberi: Deniz Türüç'ten transfer kararı! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kiralık olarak Başakşehir'e giden ve turuncu-lacivertlilerdeki sözleşmesi sona eren Deniz Türüç'ün geleceği merak konusu oldu. 1 Temmuz'da Kanarya'nın hazırlık kampına katılacak 29 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'de kalmak istediği ortaya çıktı. Yönetimin, Deniz Türüç ile ilgili kararı yeni hocaya bırakacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 14:14
Son dakika spor haberi: Deniz Türüç'ten transfer kararı! Fenerbahçe...

Başakşehir'de kiralık oynadıktan sonra yeniden 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu Fenerbahçe'ye dönen Deniz Türüç, 1 Temmuz'da başlayacak hazırlık kampına katılacak. Posta'nın haberine göre, bu periyotta forma savaşına girecek olan yıldız futbolcunun sarı-lacivertli ekipte devam etmek istediği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncunun durumu kamptan sonra netleşecek. Sarı-lacivertli yönetim, Deniz Türüç ile ilgili kararı yeni hocaya bırakacak.

Deniz Türüç, Başakşehir formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 4 gol attı, 4 de asist yaptı.

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