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Rafael Benitez'in yeni durağı belli oluyor! Fenerbahçe de istiyordu ama...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olduğu bilinen Rafael Benitez'in yeni durağı belli oldu. Sky Sports'un haberine göre Everton, dünyaca ünlü teknik adamla anlaşmaya vardı. Aktarılan bilgilere göre Everton, Benitez ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Öte yandan iddiaya göre İngiliz ekibi, Çarşamba günü Benitez'i açıklayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 22:41 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 22:42
Rafael Benitez'in yeni durağı belli oluyor! Fenerbahçe de istiyordu ama...

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olduğu bilinen Rafael Benitez'in imza atacağı kulüp belli oldu.

Sky Sports'un haberine göre İspanyol teknik adam, Premier Lig ekibi Everton ile anlaşmaya vardı.

3 YILLIK İMZA
Haberin detaylarında Benitez'in, Everton'a 3 yıllık imza atacağı ve Çarşamba günü, anlaşmanın resmileşeceği ifade edildi.

THE SUN FENERBAHÇE'YE YAZMIŞTI
Öte yandan İngiliz The Sun gazetesi, 29 Haziran Salı günü yayınladığı haberde, Fenerbahçe'nin Benitez için yeniden devreye girdiğini yazmıştı.

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