Rafael Benitez'in yeni durağı belli oluyor! Fenerbahçe de istiyordu ama...

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olduğu bilinen Rafael Benitez'in imza atacağı kulüp belli oldu.
Sky Sports'un haberine göre İspanyol teknik adam, Premier Lig ekibi Everton ile anlaşmaya vardı.
3 YILLIK İMZA
Haberin detaylarında Benitez'in, Everton'a 3 yıllık imza atacağı ve Çarşamba günü, anlaşmanın resmileşeceği ifade edildi.
THE SUN FENERBAHÇE'YE YAZMIŞTI
Öte yandan İngiliz The Sun gazetesi, 29 Haziran Salı günü yayınladığı haberde, Fenerbahçe'nin Benitez için yeniden devreye girdiğini yazmıştı.