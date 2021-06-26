Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin listesindeki Paulo Fonseca Crystal Palace yolunda!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin listesindeki Paulo Fonseca Crystal Palace yolunda!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de teknik direktör konusu gündemin en önemli maddesi olarak göze çarpıyor. Bir süredir çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde listedeki isimlerle temaslar sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde üst sıralarda bulunan Paulo Fonseca ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Crystal Palace'ın, Roma'dan ayrılan 48 yaşındaki çalıştırıcı ile ilgilendiği iddia edildi. Lucien Favre ile anlaşma sağlayamayan Premier Lig ekibinin, takımın başına Fonseca'yı getirmek istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:58 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 12:18
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin listesindeki Paulo Fonseca Crystal Palace yolunda!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Yeni sezonda takımı yabancı bir teknik adama emanet etme kararı olan yönetim, listesindeki hoca adaylarıyla görüşmelerine devam ediyor.

Roma'dan ayrılan ve Tottenham ile anlaşma sağlayamayan Paulo Fonseca'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Bir süredir sarı-lacivertlilerin gündeminde olan 48 yaşındaki çalıştırıcının İngiltere Premier Lig yolunda olduğu iddia edildi. Talkport.com'un haberine göre, gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdüren Crystal Palace, Paulo Fonseca'yı takımın başına getirmek istiyor. Lucien Favre ile masaya oturan Palace yönetiminin, deneyimli hocayı ikna edemesinin ardından ibreyi Fonseca'ya çevirdiği öğrenildi.

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