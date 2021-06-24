Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Sead Kolasinac'da bir rakip daha! Mesut Özil...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Sead Kolasinac'da bir rakip daha! Mesut Özil...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe mutlak şampiyonluk için çalışmalarını sürdürürken, birçok isimle temaslar sürüyor. Yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından gelecek hocanın strateji ve taleplerine göre transfer haritasını şekillendirecek olan Sarı Kanarya'nın uzun süredir listesinde bulunan ve yıldız oyuncu Mesut Özil ile yakın arkadaş olan Bosnalı oyuncu Sead Kolasinac için de yeni gelişmeler yaşanıyor. İngiltere kaynaklarına göre Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan isim için birçok kulüp Arsenal'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... / fotomac.com.tr-DIŞ HABERLER (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 18:55 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 19:11
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Sead Kolasinac'da bir rakip daha! Mesut Özil...

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altına kalarak Süper Lig'i Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Sead Kolasinac'da bir rakip daha! Mesut Özil...

Yeni sezon öncesi başkanlık seçiminin ardından teknik direktör konusunu da bir an önce halletmek isteyen Sarı Kanarya, bu belirsizliklerin ortadan kalkmasının ardından transferde de daha somut adımlar atmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Sead Kolasinac'da bir rakip daha! Mesut Özil...

Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle isminden söz ettiren Fenerbahçe, şu ana dek Almanya 2. Lig ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen 29 yaşındaki golcü Serdar Dursun'u kadrosuna katarken, birçok isimle dirsek temasında.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Sead Kolasinac'da bir rakip daha! Mesut Özil...

Bu isimlerden biri de yıldız oyuncu Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'da top koşturan sol bek oyuncusu Sead Kolasinac olurken, Bosnalı oyuncu için Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Sead Kolasinac'da bir rakip daha! Mesut Özil...

Football London haberine göre; Gelecek sezon Arsenal çalıştırıcısı Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan ve bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kolasinac için Fenerbahçe'nin ardından bir ekip daha devrede.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Sead Kolasinac'da bir rakip daha! Mesut Özil...

Fenerbahçe ve Napoli'nin ardından Kolasinac için transfer yarışına Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi'nin forma giydiği Lazio da katıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Sead Kolasinac'da bir rakip daha! Mesut Özil...

ÖZİL İLE YAKIN ARKADAŞ
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in yakın arkadaşı olduğu bilinen Bosnalı yıldızın transferinde Özil'in de yardımcı olması bekleniyor. İki futbolcu geçtiğimiz yıllarda bıçaklı saldırıya uğramış ve Kolasinac saldırganları püskürtmeyi başarmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Sead Kolasinac'da bir rakip daha! Mesut Özil...

SEAD KOLASINAC KİMDİR?
Başta sol bek olmak üzere stoper ve sol açık pozisyonlarında forma giyebilen 27 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Sead Kolasinac, bugüne kadar 38 kez milli takım formasını terletti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Sead Kolasinac'da bir rakip daha! Mesut Özil...

Almanya doğumlu olan Sead Kolasinac kariyerinde Karlsruhe, Hoffenheim, Schalke ve Arsenal kulüplerinde top koşturdu. Bosnalı oyuncu geçen sezon Bundesliga'da 17 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Sead Kolasinac'da bir rakip daha! Mesut Özil...

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