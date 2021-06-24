Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Sead Kolasinac'da bir rakip daha! Mesut Özil...

Bu isimlerden biri de yıldız oyuncu Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'da top koşturan sol bek oyuncusu Sead Kolasinac olurken, Bosnalı oyuncu için Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi.

Football London haberine göre; Gelecek sezon Arsenal çalıştırıcısı Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan ve bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kolasinac için Fenerbahçe'nin ardından bir ekip daha devrede.