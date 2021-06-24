Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Sead Kolasinac'da bir rakip daha! Mesut Özil...

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altına kalarak Süper Lig'i Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Yeni sezon öncesi başkanlık seçiminin ardından teknik direktör konusunu da bir an önce halletmek isteyen Sarı Kanarya, bu belirsizliklerin ortadan kalkmasının ardından transferde de daha somut adımlar atmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle isminden söz ettiren Fenerbahçe, şu ana dek Almanya 2. Lig ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen 29 yaşındaki golcü Serdar Dursun'u kadrosuna katarken, birçok isimle dirsek temasında.