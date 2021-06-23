Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ozan Tufan'ı yıkan haber! Liverpool...

Kanarya'dan ayrılması beklenen isimlerden biri Ozan Tufan ... Yıldız futbolcu daha önce yaptığı açıklamada hedefinin Premier Lig'de forma giymek olduğunu söylemişti.

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM

Ozan açıklamasında, "Her futbolcunun hayali gibi yurt dışında ülkemi temsil etmek istiyorum. Tabii ki her futbolcunun hayali gibi benimki de yurt dışında kendimi gösterebilmek, oralarda ülkemi temsil edebilmek. Kendimi Premier League'de görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" şeklinde konuşmuştu.