Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ozan Tufan'ı yıkan haber! Liverpool...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ozan Tufan'ı yıkan haber! Liverpool...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu son haftaya kadar kovalasa da sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Takıma katılacak yeni isimler için oyuncu satışı yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan'ın satışı gündeme gelmiş, milli yıldız için birçok kulüp devreye girmişti. EURO 2020'de gruptan çıkamayan ay-yıldızlılarda Ozan Tufan için kötü haber İngiltere'den geldi. İşte Ozan Tufan ile ilgili son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 18:36
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ozan Tufan'ı yıkan haber! Liverpool...

Sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ozan Tufan'ı yıkan haber! Liverpool...

Kanarya'dan ayrılması beklenen isimlerden biri Ozan Tufan... Yıldız futbolcu daha önce yaptığı açıklamada hedefinin Premier Lig'de forma giymek olduğunu söylemişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ozan Tufan'ı yıkan haber! Liverpool...

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM

Ozan açıklamasında, "Her futbolcunun hayali gibi yurt dışında ülkemi temsil etmek istiyorum. Tabii ki her futbolcunun hayali gibi benimki de yurt dışında kendimi gösterebilmek, oralarda ülkemi temsil edebilmek. Kendimi Premier League'de görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" şeklinde konuşmuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ozan Tufan'ı yıkan haber! Liverpool...

JURGEN KLOOP OZANI İZLETMİŞTİ

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç maçında 26 yaşındaki oyuncuyu izlemek için bir ekip görevlendirmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ozan Tufan'ı yıkan haber! Liverpool...

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, 2023 yılına kadar sarı lacivertli takımla sözleşmesi bulunan Ozan için kulübün en az 13 milyon Sterlin bonservis bedeli talep ettiği ve Liverpool'un 2015 yılında da yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ozan Tufan'ı yıkan haber! Liverpool...

"LIVERPOOL HAMLESİNİ KAÇIRDI"

İngiliz medyasında çıkan yeni bir haberde Ozan Tufan'ın Liverpool'a transfer olma olasılığının kalmadığı yazıldı. EURO 2020'de A milli Futbol Takımı ile kötü bir performans sergileyen Ozan'ın hayallerinin elinden kayıp gitmesine engel olamadığı yazıldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ozan Tufan'ı yıkan haber! Liverpool...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 37, Ziraat Türkiye Kupasında da 4 maça çıkan Ozan Tufan, takımı adına 6 gol kaydetmiş, 10 da asist yapmıştı. Ozan'ın transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro...

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