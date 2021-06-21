Dalic’ten nokta: İlgilenmiyorum

Hırvat teknik adam Zlatko Dalic de ısarlı Fenerbahçe sorularına sinirlendi. 54 yaşındaki teknik adam bir kez daha, "Bu meseleyle ilgilenmiyorum. Fenerbahçe ile hiçbir temasımız olmadı. Şu anda sadece EURO 2020 ve Hırvatistan'a odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.
Hırvat teknik adam Zlatko Dalic de ısarlı Fenerbahçe sorularına sinirlendi. 54 yaşındaki teknik adam bir kez daha, "Bu meseleyle ilgilenmiyorum. Fenerbahçe ile hiçbir temasımız olmadı. Şu anda sadece EURO 2020 ve Hırvatistan'a odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.