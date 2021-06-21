Haberler Fenerbahçe Dalic’ten nokta: İlgilenmiyorum

Dalic’ten nokta: İlgilenmiyorum

Hırvat teknik adam de ısarlı sorularına sinirlendi. 54 yaşındaki teknik adam bir kez daha, "Bu meseleyle ilgilenmiyorum. Fenerbahçe ile hiçbir temasımız olmadı. Şu anda sadece ve 'a odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Dalic’ten nokta: İlgilenmiyorum
Hırvat teknik adam de ısarlı sorularına sinirlendi. 54 yaşındaki teknik adam bir kez daha, "Bu meseleyle ilgilenmiyorum. Fenerbahçe ile hiçbir temasımız olmadı. Şu anda sadece ve 'a odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.
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