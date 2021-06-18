Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferinde sona geldi!

Son dakika transfer haberi: Edin Dzeko transferinde sona geldi!

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda transfer ipini göğüsleyerek uzun süren hasrete son vermek isteyen transferde ince eleyip sık dokuyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu golcü futbolcu Edin Dzeko'nun 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcunun menajeri oyuncusunu pazarlamak için birçok kulübe önerse de sarı-lacivertlilerle görüşmeler sürüyor. Bosnalı futbolcunun transferinde gelecek yeni teknik adamın da kararına başvurmak isteyen yönetim, transfer kararını bu rapor doğrultusunda verecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferinde sona geldi!

Yabancı golcü transferi için arayışlarını sürdüren 'de Edin Dzeko sesleri yükseliyor. 'nun 'nın başına geçmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Boşnak forvetin menajeri aracılığıyla 'e teklif edildiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferinde sona geldi!

BİRÇOK TAKIMLA GÖRÜŞÜYOR

Yönetimin hemen Edin Dzeko ile temasa geçtiği resmi teklif yaptığı belirlendi. Birçok kulüple görüşen 35 yaşındaki forvetin 'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferinde sona geldi!

YENİ HOCA DA ONAYLARSA...

Ancak Sarı-Lacivertliler transferi bitirmek için yeni teknik direktörü bekliyor. Takvim'in haberine göre, Eğer yeni sezonda takımın başında olacak isim de Dzeko'ya onay verirse transfer gerçekleşecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferinde sona geldi!

BEDELSİZ OLARAK AYRILACAK

Geçen sezon da 'nin gündemine gelen Boşnak yıldız bir süredir 'de tatilde. 'nın 1 yıl daha sözleşmesi olan Dzeko'yu bedelsiz olarak bırakacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferinde sona geldi!

38 MAÇTA 13 GOL

Edin Dzeko ilerlemiş yaşına rağmen oldukça iyi bir sezon geçirdi. Boşnak forvet formasıyla 38 resmi maça çıkarken rakip ağlara 13 gol bıraktı. Dzeko ayrıca takımına 5 asistlik katkı da yaptı.

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