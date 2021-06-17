Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Pelkas için gelen o teklifi geri çevirdi! Bologna...

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda isteneni veremeyen Fenerbahçe yeni sezondan umutlu. Sarı-lacivertli takım transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fenerbahçe ilk olarak Serdar Dursun'u renklerine bağladı.
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda isteneni veremeyen Fenerbahçe yeni sezondan umutlu. Sarı-lacivertli takım transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fenerbahçe ilk olarak Serdar Dursun'u renklerine bağladı.
Bu arada sarı-lacivertlilerde bazı isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Bu oyunculardan biri olan Dimitrios Pelkas'ı Napoli'nin yanı sıra Bologna ve Rubin Kazan da istiyordu.
İtalyan basınından Il Corriere di Bologna'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Pelkas için Bologna'nın yaptığı 5.5 milyon euro'luk ilk teklifi geri çevirdi. Gazete, sarı-lacivertlilerin 7 milyon euro'nun altında bir rakamı kabul etmeyeceğini de yazdı. Rubin Kazan'ın Yunan yıldız için teklif yükseltebileceği konuşuluyor.
27 yaşındaki 10 numara, Fenerbahçe'ye geride bıraktığımız sezon başında PAOK'tan 1.9 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Pelkas, sarı-lacivertli formayla geçtiğimiz sezon çıktığı 42 karşılaşmada 10 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız ismin sözleşmesi 2023'te sona eriyor.