Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Pelkas için gelen o teklifi geri çevirdi! Bologna...

Son dakika transfer haberi: Pelkas için gelen o teklifi geri çevirdi! ...

Son dakika transfer haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren 'de gelecek ve gidecek isimler netleşiyor. Sarı-lacivertli takımda bazı oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri olan Yunan yıldız 'a da 3 talip birden çıkmıştı. basını, Fenerbahçe'nin Pelkas için yapılan ilk teklifi reddettiğini yazdı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 14:43
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Pelkas için gelen o teklifi geri çevirdi! Bologna...

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda isteneni veremeyen yeni sezondan umutlu. Sarı-lacivertli takım transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fenerbahçe ilk olarak Serdar Dursun'u renklerine bağladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Pelkas için gelen o teklifi geri çevirdi! Bologna...

Bu arada sarı-lacivertlilerde bazı isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Bu oyunculardan biri olan 'ı Napoli'nin yanı sıra ve Rubin Kazan da istiyordu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Pelkas için gelen o teklifi geri çevirdi! Bologna...

basınından Il Corriere di 'da yer alan habere göre , Pelkas için Bologna'nın yaptığı 5.5 milyon euro'luk ilk teklifi geri çevirdi. Gazete, sarı-lacivertlilerin 7 milyon euro'nun altında bir rakamı kabul etmeyeceğini de yazdı. Rubin Kazan'ın Yunan yıldız için teklif yükseltebileceği konuşuluyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Pelkas için gelen o teklifi geri çevirdi! Bologna...

27 yaşındaki 10 numara, 'ye geride bıraktığımız sezon başında PAOK'tan 1.9 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Pelkas, sarı-lacivertli formayla geçtiğimiz sezon çıktığı 42 karşılaşmada 10 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız ismin sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

SON DAKİKA