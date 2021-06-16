Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
EDIN VISCA
Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edin Visca, Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor. Bu sezon beklenen performansın altında kalan Boşnak yıldız için pazarlıklar sürüyor.
STEVEN CAULKER
Aytemiz Alanyaspor'da adeta yeniden doğan Steven Caulker, sergildiği performansla Süper Lig devlerini peşine taktı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde yer alan Caulker, sarı lacivertli ekipten gelecek haberi bekliyor. Prensip anlaşmasına varılan yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.