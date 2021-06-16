Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac...

Son dakika spor haberleri: İşte 'nin transfer gündemindeki isimler! , , Kolasinac...

Son dakika haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeni yıldız isimler geldi. Sarı lacivertli ekip mutlak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayacak. Fenerbahçe'de son olarak gündeme gelen isimler arasında , , Kolasinac gibi isimler yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 15:38
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan 'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

EDIN VISCA

Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan , 'nin gündemindeki yerini koruyor. Bu sezon beklenen performansın altında kalan Boşnak yıldız için pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

STEVEN CAULKER

'da adeta yeniden doğan , sergildiği performansla devlerini peşine taktı. , ve 'un gündeminde yer alan Caulker, sarı lacivertli ekipten gelecek haberi bekliyor. Prensip anlaşmasına varılan yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

OUSSAMA TANNANE

'nin görüşmeler için İstanbul'a getirttiği 'nin kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

FABIO MARTINS

Braga ile temaslarını sürdüren , için Portekiz temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Braga'nın yakın zamanda olumlu dönüş yapması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

TALLES COSTA

Brezilya basını flaş bir iddia geldi. Sao Paulo forması giyen yetenekli futbolcu Talles Costa'nın tarafından izlendiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Sol bek arayışlarını sürdüren 'de gözler yeni transfere çevirildi. Sarı lacivertli ekip, Mesut Özil'in yakın arkadaşı Sead Kolasinac'ı transfer etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

VEDAT MURIQI

formasıyla başarılı bir performans sergileyen , İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olmuştu. İtalya'da beklentileri karşılayamayan Kosovalı yıldız için Lazio'nun kararı beklenirken, Fenerbahçe ile birlikte ve Galatasaray'da yarışta.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Vedat Muriqi, Kolasinac... | FB haberleri

DIMITRI PAYET

Uzun yıllar Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet için Göztepe devreye girdi. 'nin de gündeminde yer aldığı bilinen yıldız futbolcu, İstanbul'a daha sıcak bakıyor.

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