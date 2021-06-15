Haberler Fenerbahçe Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması! Ali Koç ile görüştü mü?

'dan açıklaması! ile görüştü mü?

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör konusunda hummalı bir çalışma yürütüyor. Daha önce gündeme , , , , , Zlatko Dalic gibi isimler gelirken, son olarak , Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. teknik adam, kendisine dair yapılan 'Fenerbahçe ile görüştü' yorumlarına cevap verdi. İşte o sözler... | haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 10:16
Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması! Ali Koç ile görüştü mü?

'de geçtiğimiz günlerde , düzenlediği basın toplantısında teknik direktör ile yollarını ayırdığını ve yeni teknik adamın Haziran'ın 3. haftasına kadar açıklanacağını söylemişti.

Ali Koç'un teknik direktör olarak ve ekolünde bir teknik adamın geleceğini söylemesi üzerine boşta olan teknik adamlar basında ön plana çıkmaya devam etti.

Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü 'un da bu isimler arasında yer alması dikkat çekti.

Daum, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam "Dürüstçe ve açık söyleyeyim, Başkan Ali Koç veya herhangi bir yönetici ile bağlantım olmadı. F.Bahçe ve taraftarlar için başarılı bir gelecek diliyorum. Şu anda EURO 2020 için bazı medya organları için yorumculuk yapıyorum." dedi.

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