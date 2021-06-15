Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Favre çılgınlığı! Ekibiyle beraber toplam fatura... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'de Favre çılgınlığı! Ekibiyle beraber toplam fatura... ()

Son dakika spor haberi: 'de gelecek sezon için hazırlıklarına devam eden 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... 'nun ardından teknik direktör arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, 3 yıl sözleşme önerdiği 'nin maliyetini aşağıya çekmeye çalışıyor. Ancak zaman da 'in aleyhine ilşiyor. İşte o rakam ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Favre çılgınlığı! Ekibiyle beraber toplam fatura... (FB spor haberi)

Sezonun bitmesinin üzerinden tam 1 ay geçmesine rağmen teknik direktör sorununu çözemeyen 'de sesleri yükseliyor. Ancak Sarı-Lacivertli yönetimin masaya oturduğu İsviçreli hocanın maliyeti tam anlamıyla el yakıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Favre çılgınlığı! Ekibiyle beraber toplam fatura... (FB spor haberi)

HEDEF 5-6 MİLYON EURO'YA ÇEKMEK

Takvim'in haberine göre; Favre'nin 6 milyon Euro maaş istediği, yardımcılarıyla beraber 1 yıllık faturanın 8 milyon Euro'ya çıktığı öğrenildi. Yönetim bu rakamı 5-6 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Favre çılgınlığı! Ekibiyle beraber toplam fatura... (FB spor haberi)

YÖNETİMİN ELİ ZAYIFLAMIŞ DURUMDA

Ancak zaman 'in aleyhine işlediği için yönetimin eli de zayıfladı. Eğer Favre'nin istekleri kabul edilirse 3 yıl için 24 milyon Euro'luk (250 milyon lira) yükün altına girilecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Favre çılgınlığı! Ekibiyle beraber toplam fatura... (FB spor haberi)

MARCO SILVA HAZIR KITA

Favre ile görüşen yönetim, yaşanabilecek olumsuz gelişmelere karşın alternatif planlar üzerinde de duruyor. Fonseca ve Benitez'e çıkan ciddi talipler nedeniyle sıkıntıya düşen Sarı-Lacivertliler, Marco Silva'dan olumlu geri dönüş aldı. Ancak Başkan Ali Koç'un Portekizli hoca konusunda bazı çekingeleri olduğu öğrenildi. Eğer görüşülen diğer isimlerle anlaşma sağlanamazsa son ihtimal olarak Silva'nın üzerinde duruluyor. Hedef, 10 gün içinde hoca krizine son vermek.

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