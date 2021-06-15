Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Favre çılgınlığı! Ekibiyle beraber toplam fatura... (FB spor haberi)

MARCO SILVA HAZIR KITA



Favre ile görüşen yönetim, yaşanabilecek olumsuz gelişmelere karşın alternatif planlar üzerinde de duruyor. Fonseca ve Benitez'e çıkan ciddi talipler nedeniyle sıkıntıya düşen Sarı-Lacivertliler, Marco Silva'dan olumlu geri dönüş aldı. Ancak Başkan Ali Koç'un Portekizli hoca konusunda bazı çekingeleri olduğu öğrenildi. Eğer görüşülen diğer isimlerle anlaşma sağlanamazsa son ihtimal olarak Silva'nın üzerinde duruluyor. Hedef, 10 gün içinde hoca krizine son vermek.