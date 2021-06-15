Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Favre çılgınlığı! Ekibiyle beraber toplam fatura... (FB spor haberi)

Sezonun bitmesinin üzerinden tam 1 ay geçmesine rağmen teknik direktör sorununu çözemeyen Fenerbahçe'de Lucien Favre sesleri yükseliyor. Ancak Sarı-Lacivertli yönetimin masaya oturduğu İsviçreli hocanın maliyeti tam anlamıyla el yakıyor.
Sezonun bitmesinin üzerinden tam 1 ay geçmesine rağmen teknik direktör sorununu çözemeyen Fenerbahçe'de Lucien Favre sesleri yükseliyor. Ancak Sarı-Lacivertli yönetimin masaya oturduğu İsviçreli hocanın maliyeti tam anlamıyla el yakıyor.
HEDEF 5-6 MİLYON EURO'YA ÇEKMEK
Takvim'in haberine göre; Favre'nin 6 milyon Euro maaş istediği, yardımcılarıyla beraber 1 yıllık faturanın 8 milyon Euro'ya çıktığı öğrenildi. Yönetim bu rakamı 5-6 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışıyor.
YÖNETİMİN ELİ ZAYIFLAMIŞ DURUMDA
Ancak zaman Fener'in aleyhine işlediği için yönetimin eli de zayıfladı. Eğer Favre'nin istekleri kabul edilirse 3 yıl için 24 milyon Euro'luk (250 milyon lira) yükün altına girilecek.