Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya para basacak! 7 ayrılık sonrası gelecek rakam...

Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına devam eden F.Bahçe, aynı zamanda FFP anlaşmasının kriterlerini yerine getirmek zorunda. Anlaşma gereği sattığı kadar transfer yapacak olan F.Bahçe'ye güzel haberler geliyor. Takvim'in haberine göre; Bonservisi F.Bahçe'nin elinde 7 futbolcuya toplam 23 milyon Euro'luk teklif gelmiş durumda. EURO 2020 sonra rakam daha da artabilir.
FENER'İN ELİ RAHATLAYACAK
Sarı-lacivertlilerde teklif gelen oyuncuların Pelkas, Berke Özer, Allahyar, Zanka, Zajc, Frey ve Samuel olduğu öğrenildi. Bu oyuncular içinde Fenerbahçe'nin kadrosunda kesin olarak tutmak istediği tek oyuncu ise Yunan yıldız Pelkas. Bu da yönetim için ayrı bir kolaylık sağlıyor.
PELKAS'DA RAKAM DAHA DA ARTABİLİR
Pelkas için Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro'luk bir teklif gelirken Sarı-Lacivertli yönetim kapıyı 10 milyondan açmıştı. Pelkas'ın satılmaması durumunda bile Fenerbahçe'nin istediği zaman 20 milyon Euro'yu kasasına koyması an meselesi. Ancak Yunan yıldız için yaz ayında teklif edilen rakamın artması da söz konusu.