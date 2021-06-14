Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya para basacak! 7 ayrılık sonrası gelecek rakam...

Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına devam eden F.Bahçe, aynı zamanda FFP anlaşmasının kriterlerini yerine getirmek zorunda. Anlaşma gereği sattığı kadar transfer yapacak olan F.Bahçe'ye güzel haberler geliyor. Takvim'in haberine göre; Bonservisi F.Bahçe'nin elinde 7 futbolcuya toplam 23 milyon Euro'luk teklif gelmiş durumda. EURO 2020 sonra rakam daha da artabilir.

FENER'İN ELİ RAHATLAYACAK Sarı-lacivertlilerde teklif gelen oyuncuların Pelkas, Berke Özer, Allahyar, Zanka, Zajc, Frey ve Samuel olduğu öğrenildi. Bu oyuncular içinde Fenerbahçe'nin kadrosunda kesin olarak tutmak istediği tek oyuncu ise Yunan yıldız Pelkas. Bu da yönetim için ayrı bir kolaylık sağlıyor.