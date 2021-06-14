Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya para basacak! 7 ayrılık sonrası gelecek rakam...

Son dakika haberi: Kanarya para basacak! 7 ayrılık sonrası gelecek rakam...

'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, bir yandan kadrosuna dahil edeceği isimler için çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da yollarını ayırarak kasasını dolduracağı futbolcularla ekonomik anlamda rahatlamak istiyor. Bu bağlamda Kanarya'nın, kısa süre içerisinde yapacağı oyuncu satışları sonrası dev bir meblağyı kasasına koyacağı öğrenildi. İşte detaylar... | haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya para basacak! 7 ayrılık sonrası gelecek rakam...

Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına devam eden F.Bahçe, aynı zamanda FFP anlaşmasının kriterlerini yerine getirmek zorunda. Anlaşma gereği sattığı kadar transfer yapacak olan F.Bahçe'ye güzel haberler geliyor. Takvim'in haberine göre; Bonservisi F.Bahçe'nin elinde 7 futbolcuya toplam 23 milyon Euro'luk teklif gelmiş durumda. EURO 2020 sonra rakam daha da artabilir.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya para basacak! 7 ayrılık sonrası gelecek rakam...

FENER'İN ELİ RAHATLAYACAK

Sarı-lacivertlilerde teklif gelen oyuncuların Pelkas, , , Zanka, Zajc, Frey ve Samuel olduğu öğrenildi. Bu oyuncular içinde 'nin kadrosunda kesin olarak tutmak istediği tek oyuncu ise Yunan yıldız Pelkas. Bu da yönetim için ayrı bir kolaylık sağlıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya para basacak! 7 ayrılık sonrası gelecek rakam...

PELKAS'DA RAKAM DAHA DA ARTABİLİR

Pelkas için 'ye 6 milyon Euro'luk bir teklif gelirken Sarı-Lacivertli yönetim kapıyı 10 milyondan açmıştı. Pelkas'ın satılmaması durumunda bile Fenerbahçe'nin istediği zaman 20 milyon Euro'yu kasasına koyması an meselesi. Ancak Yunan yıldız için yaz ayında teklif edilen rakamın artması da söz konusu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya para basacak! 7 ayrılık sonrası gelecek rakam...

F.BAHÇE TOK SATICI KONUMUNDA

EURO 2020 sonrasında ise ve için astronomik tekliflerin gelmesi ihtimal dahilinde. Sarı- Lacivertliler bu iki oyuncu için de kapıyı 20-25 milyon Euro'dan aşağıya açmayacak. F.Bahçe kadrosunda tutmak istediği bu iki oyuncu için kesinlikte taviz vermeyecek. Aynı şey Altay ve için de geçerli.

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