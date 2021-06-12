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Son dakika haberleri | için iddiası!

'de yeni sezona hazırlanan 'de teknik direktörün kim olacağı merak konusuydu. Sarı lacivertliler için neredeyse her gün yeni bir isim gündeme gelirken, 'dan da sürpriz bir iddia geldi. Buna göre , 'i çalıştıran ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe için Thomas Letsch iddiası!

'da yayınlanan '' isimli TV programında 'nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı... Programda, sarı-lacivertli kulübün 'i çalıştıran ile anlaşmaya vardığı belirtildi. 52 yaşındaki Alman teknik adamın yardımcılığını da eski Fenerbahçeli 'nun yapacağı öne sürüldü. Şilili antrenör, 2008-09 yılları arasında 1.5 sezon Fenerbahçe forması giymişti. Maldonado'nun şu anda görev yaptığı 'dan yetkililerin, bu anlaşmayı doğruladığı da ileri sürüldü.

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