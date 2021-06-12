Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe için Thomas Letsch iddiası!

Brezilya'da yayınlanan 'El Sueno Futbol' isimli TV programında Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı... Programda, sarı-lacivertli kulübün Vitesse Arnhem'i çalıştıran Thomas Letsch ile anlaşmaya vardığı belirtildi. 52 yaşındaki Alman teknik adamın yardımcılığını da eski Fenerbahçeli Claudio Maldonado'nun yapacağı öne sürüldü. Şilili antrenör, 2008-09 yılları arasında 1.5 sezon Fenerbahçe forması giymişti. Maldonado'nun şu anda görev yaptığı Bragantino'dan yetkililerin, bu anlaşmayı doğruladığı da ileri sürüldü.