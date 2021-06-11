Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ahmet Oytun Özdoğan ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de kaleci Oytun Özdoğan ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki eldiven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takıma veda etti.

İşte Oytun Özdoğan'ın veda sözleri...

2014 yılında büyük bir heyecanla kapısından girdiğim, altyapıdan A takıma kadar formasını giymekten her zaman gurur duyduğum kulübüm Fenerbahçe ile olan sözleşmemiz sona erdi.

Üzerimde emeği olan altyapı antrenörlerime, kulüp personellerine, A takım hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşçakalın...