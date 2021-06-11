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Son dakika spor haberleri: 'de Ahmet ile yollar ayrıldı!

ekiplerinden 'de sözleşmesi sona eren isimlerden biri olan kaleci Ahmet ile yollar ayrıldı. 22 yaşındaki file bekçisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takıma veda etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 20:08
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ahmet Oytun Özdoğan ile yollar ayrıldı!

'de kaleci ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki eldiven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takıma veda etti.

İşte Oytun Özdoğan'ın veda sözleri...
2014 yılında büyük bir heyecanla kapısından girdiğim, altyapıdan A takıma kadar formasını giymekten her zaman gurur duyduğum kulübüm Fenerbahçe ile olan sözleşmemiz sona erdi.

Üzerimde emeği olan altyapı antrenörlerime, kulüp personellerine, hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşçakalın...

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