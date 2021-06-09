Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

Ancak Rafael Benitez'in menajeriyle temaslarını sürdürdüğü öğrenilen sarı lacivertliler bir taraftan da Paulo Fonseca ile görüşüyor. Polonya'nın Portekizli çalıştırıcısı Paulo Sosa da adaylardan biri.

DAHA ÖNCE ANLAŞILMIŞTI Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ancak Koç'un aklı daha önce anlaşma sağlayıp da kavuşamadığı Hırvatistan'ın hocası Zlatko Dalic'te kaldı. Geçen sezon F.Bahçe'nin teklifini kabul eden Dalic, EURO 2020 ertelenince görevde kalmayı tercih etmişti.