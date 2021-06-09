Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

Son dakika spor haberi: 'nin gündemindeki teknik direktör !

Son dakika spor haberi: 'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kormak için kolları sıvadı. ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerde takımın başına kimin geçeceği ise büyük merak konusu... Kanarya'da gündeme gelen son isim teknik direktör . Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik adam Dalic'i takımın başına getirmek istediği iddia edildi. İşte son gelişmeler ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan diğer teknik direktörler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 11:09
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

Yeni sezona yepyeni bir kadro ve teknik heyetle başlayacak olan 'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler 'nun boşluğunu doldurmak için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

'de hoca konusundaki belirsizlik sürüyor. Yönetim, seçim öncesi yeni teknik direktörü açıklamayı hedeflese de farklı isimlerle süren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

'nun ayrılmasının ardından, "Alman ve Portekiz ekolüne bakıyoruz" diyen Başkan 'un gündeminde Rafael Benitez'in olmadığı ortaya çıkmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

Ancak Rafael Benitez'in menajeriyle temaslarını sürdürdüğü öğrenilen sarı lacivertliler bir taraftan da Paulo Fonseca ile görüşüyor. Polonya'nın Portekizli çalıştırıcısı Paulo Sosa da adaylardan biri.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

DAHA ÖNCE ANLAŞILMIŞTI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ancak Koç'un aklı daha önce anlaşma sağlayıp da kavuşamadığı Hırvatistan'ın hocası 'te kaldı. Geçen sezon 'nin teklifini kabul eden Dalic, EURO 2020 ertelenince görevde kalmayı tercih etmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

Sarı-lacivertliler Milli Takımı'nın başında olan 54 yaşındaki teknik direktör için tüm imkanları zorlama kararı aldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ DİĞER İSİMLER:

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

CHRISTOPHE GALTIER

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

LUCIEN FAVRE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

JORGE JESUS

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

PATRICK VIEIRA

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

SERGEY REBROV

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

MANUEL PELLEGRINI

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

JOACHIM LÖW

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

MARCELO BIELSA

(Bielsa ile bir temaslarının olmadığı duyurulurken 'henüz' ifadesi dikkat çekti)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

ALİ KOÇ TARİH VERMİŞTİ

Başkanı , geçtiğimiz hafta yaptığı basın toplantısında yeni teknik direktörün kısa süre içinde belli olacağını duyurmuştu. Koç, en geç haziranın 3. haftasında yeni teknik direktörlerini açıklayacaklarını sözlerine eklemişti.

SON DAKİKA