Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Zlatko Dalic!

Yeni sezona yepyeni bir kadro ve teknik heyetle başlayacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu'nun boşluğunu doldurmak için yoğun mesai harcıyor.
Yeni sezona yepyeni bir kadro ve teknik heyetle başlayacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu'nun boşluğunu doldurmak için yoğun mesai harcıyor.
Fenerbahçe'de hoca konusundaki belirsizlik sürüyor. Yönetim, seçim öncesi yeni teknik direktörü açıklamayı hedeflese de farklı isimlerle süren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.
Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından, "Alman ve Portekiz ekolüne bakıyoruz" diyen Başkan Ali Koç'un gündeminde Rafael Benitez'in olmadığı ortaya çıkmıştı.
Ancak Rafael Benitez'in menajeriyle temaslarını sürdürdüğü öğrenilen sarı lacivertliler bir taraftan da Paulo Fonseca ile görüşüyor. Polonya'nın Portekizli çalıştırıcısı Paulo Sosa da adaylardan biri.
DAHA ÖNCE ANLAŞILMIŞTI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ancak Koç'un aklı daha önce anlaşma sağlayıp da kavuşamadığı Hırvatistan'ın hocası Zlatko Dalic'te kaldı. Geçen sezon F.Bahçe'nin teklifini kabul eden Dalic, EURO 2020 ertelenince görevde kalmayı tercih etmişti.
Sarı-lacivertliler Hırvat Milli Takımı'nın başında olan 54 yaşındaki teknik direktör Zlatko Dalic için tüm imkanları zorlama kararı aldı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ DİĞER İSİMLER:
CHRISTOPHE GALTIER
LUCIEN FAVRE
JORGE JESUS
PATRICK VIEIRA
SERGEY REBROV
MANUEL PELLEGRINI
JOACHIM LÖW
MARCELO BIELSA
(Bielsa ile bir temaslarının olmadığı duyurulurken 'henüz' ifadesi dikkat çekti)
ALİ KOÇ TARİH VERMİŞTİ
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta yaptığı basın toplantısında yeni teknik direktörün kısa süre içinde belli olacağını duyurmuştu. Koç, en geç haziranın 3. haftasında yeni teknik direktörlerini açıklayacaklarını sözlerine eklemişti.