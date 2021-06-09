Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'yi heyecanlandıran transfer gelişmesi! David Luiz için 2 seçenekten biri...

Stoper transferi için büyük uğraş veren Fenerbahçe 'de David Luiz heyecanı yaşanıyor. Brezilya basını, Arsenal'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcunun ya Brezilya'ya döneceğini ya da Avrupa'da kalarak Fenerbahçe formasını giyeceğini öne sürdü.

Haberde David Luiz'in şu an karar aşamasında olduğunu belirtildi ve "Birçok teklif var ama onun isteklerini şu ana kadar sadece Flamengo ve Fenerbahçe karşıladı" denildi.