Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'yi heyecanlandıran transfer gelişmesi! David Luiz için 2 seçenekten biri...

Stoper transferi için büyük uğraş veren Fenerbahçe'de David Luiz heyecanı yaşanıyor. Brezilya basını, Arsenal'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcunun ya Brezilya'ya döneceğini ya da Avrupa'da kalarak Fenerbahçe formasını giyeceğini öne sürdü.
Haberde David Luiz'in şu an karar aşamasında olduğunu belirtildi ve "Birçok teklif var ama onun isteklerini şu ana kadar sadece Flamengo ve Fenerbahçe karşıladı" denildi.
ÜLKESİNE GERİ DÖNEBİLİR
Takvim'in derlediği habere göre, Brezilyalı stoperin ülkesine dönmeyi ciddi şekilde düşündüğü ifade edilirken, "Ancak Avrupa'da kariyerini devam ettirme konusunda da oldukça istekli" yorumu yapıldı.