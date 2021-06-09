Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'yi heyecanlandıran transfer gelişmesi! David Luiz için 2 seçenekten biri...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'yi heyecanlandıran transfer gelişmesi! için 2 seçenekten biri...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, gelecek sezon ilk 11'in değişilmez ismi olacak bir stoperi kadrosuna katmak isterken, ile temasa geçmişti. Brezilya basını konu ile ilgili yazdığı haberde David Luiz'in 2 transfer seçeneği olduğunu ve bir seçeneğin Fenerbahçe olacağını yazdı. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'yi heyecanlandıran transfer gelişmesi! David Luiz için 2 seçenekten biri...

Stoper transferi için büyük uğraş veren 'de heyecanı yaşanıyor. Brezilya basını, Arsenal'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcunun ya Brezilya'ya döneceğini ya da Avrupa'da kalarak Fenerbahçe formasını giyeceğini öne sürdü.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'yi heyecanlandıran transfer gelişmesi! David Luiz için 2 seçenekten biri...

Haberde 'in şu an karar aşamasında olduğunu belirtildi ve "Birçok teklif var ama onun isteklerini şu ana kadar sadece Flamengo ve karşıladı" denildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'yi heyecanlandıran transfer gelişmesi! David Luiz için 2 seçenekten biri...

ÜLKESİNE GERİ DÖNEBİLİR
Takvim'in derlediği habere göre, Brezilyalı stoperin ülkesine dönmeyi ciddi şekilde düşündüğü ifade edilirken, "Ancak Avrupa'da kariyerini devam ettirme konusunda da oldukça istekli" yorumu yapıldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'yi heyecanlandıran transfer gelişmesi! David Luiz için 2 seçenekten biri...

2 YIL İÇİN 5 MİLYON EURO
Attila Szalai'nin yerine tecrübeli bir stoper takviyesi yapmak isteyen 'nin 'e 2 yıllık sözleşme ve toplam 5 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtiliyor.

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