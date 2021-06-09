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'de sol kanada

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe, daha önce de istediği Portekizli sol açığın peşinde! Bonservisi 'da olan 27 yaşındaki geçen sezonu ekibi 'da geçirdi. Kanarya; stoper, santrfor ve bek arayışında da pazarına gözünü dikti. ( transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de sol kanada Fabio Martins

, geçtiğimiz sezon kiralamak istediği 'i yeniden gündemine aldı. Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, sezonu takımı 'da geçiren 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için kulübü ile temasa geçti.

Fenerbahçe'de sol kanada Fabio Martins

Perotti'nin sakatlığı nedeniyle boşalan sol açık bölgesine düşünülen , 'da 23 maçta forma giyip 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Martins bir önceki sezon ise 'de 29 mücadelede 12 gol, 6 asistle dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'de sol kanada Fabio Martins

'de Başkan Ali Koç'un seçimi kazanması ve yeni sezonda da takımın başına Portekizli bir teknik adamın gelmesi durumunda Martins'in uyum sorunu çekmeyeceği düşünülüyor.

Fenerbahçe'de sol kanada Fabio Martins

Sarı-lacivertlilerin, Ligi'nden başka isimlerle de temas kurduğu ve stoper, santrfor ile bek mevkileri için yabancı alternatiflerle çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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