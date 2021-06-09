Fenerbahçe'de sol kanada Fabio Martins

F.Bahçe, geçtiğimiz sezon kiralamak istediği Fabio Martins'i yeniden gündemine aldı. Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, sezonu Suudi Arabistan takımı Al Shabab'da geçiren 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için kulübü Braga ile temasa geçti.

Perotti'nin sakatlığı nedeniyle boşalan sol açık bölgesine düşünülen Fabio Martins, Al Shabab'da 23 maçta forma giyip 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Martins bir önceki sezon ise Portekiz'de 29 mücadelede 12 gol, 6 asistle dikkat çekmişti.