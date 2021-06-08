Muriç’te usulsüzlük!

İtalya'da savcılık, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin mafya ile bağını soruşturuyor. La Repubblica'nın haberine göre, inceleme sırasında geçtiğimiz sezon 17.5 milyon euro'ya Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'in transferinde de usulsüzlük saptandı. Kosovalı golcünün transferinde 3 farklı komisyoncunun daha para aldığı ve bu isimlerin Igli Tare ve kulüp başkanı Claudio Lotito ile bağı olduğu öne sürüldü. Igli Tare ve kardeşinin sahibi olduğu Top Bost şirketinin, İtalyan mafyası ile birlikte Arnavutluk'taki bir bahis şirketi satın almak için anlaştığı, vergiler nedeniyle son anda vazgeçtiği de iddialar arasında yer alıyor.