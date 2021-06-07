Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye İtalyan savunma! Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter sözleşmesi sona eren Ranocchia'yı takımda tutmak için yeni sözleşme teklifi sunmaya hazırlanırken, Fenerbahçe ve La Liga takımlarından Espanyol da deneyimli oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Ranocchia, Inter'in şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonu sekiz maçla tamamlamıştı.



