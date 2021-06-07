Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye İtalyan savunma! Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'ye savunma! ... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hayaline ulaşamayan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Henüz teknik direktörünü belirlemeyen sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, savunma oyuncusu 'nın peşine düştü. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri - haberi (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 13:55
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye İtalyan savunma! Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye İtalyan savunma! Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye İtalyan savunma! Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye İtalyan savunma! Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

'de teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya, yıldız stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye İtalyan savunma! Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

basının Corriere dello Sport'tu kaynak gösterdiği haberde, sarı lacivertlilerin Inter'in 33 yaşındaki stoperi 'nın peşinde olduğunu belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye İtalyan savunma! Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter sözleşmesi sona eren Ranocchia'yı takımda tutmak için yeni sözleşme teklifi sunmaya hazırlanırken, ve La Liga takımlarından Espanyol da deneyimli oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Ranocchia, Inter'in şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonu sekiz maçla tamamlamıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye İtalyan savunma! Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Üçlü savunma oynatan Antonio Conte'nin stoper rotasyonunun bir parçası olan 1.95 boyundaki oyuncu, Inter'e 2013'te Genoa'dan 13 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye İtalyan savunma! Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Inter'de zaman zaman kadroya girmekte zorlanan ve bir dönem Premier Lig takımlarından Hull City'ye kiralanan Ranocchia, İtalya için de 21 kez sahaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye İtalyan savunma! Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

SAVUNMADAN BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILIYOR!

Kadrosunda an itibarıyla Attila Szalai, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar ve Zanka gibi beş stoperi bulunan 'nin bu oyuncuların bazılarıyla yollarını ayırmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye İtalyan savunma! Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

'nin stoper rotasyonunun Szalai'ye Euro 2020 sonrasında gelmesi muhtemel tekliflere göre şekillenmesi bekleniyor.

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