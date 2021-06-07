Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye İtalyan savunma! Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya, yıldız stoperi kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan basının Corriere dello Sport'tu kaynak gösterdiği haberde, sarı lacivertlilerin Inter'in 33 yaşındaki stoperi Andrea Ranocchia'nın peşinde olduğunu belirtildi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter sözleşmesi sona eren Ranocchia'yı takımda tutmak için yeni sözleşme teklifi sunmaya hazırlanırken, Fenerbahçe ve La Liga takımlarından Espanyol da deneyimli oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Ranocchia, Inter'in şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonu sekiz maçla tamamlamıştı.
Üçlü savunma oynatan Antonio Conte'nin stoper rotasyonunun bir parçası olan 1.95 boyundaki oyuncu, Inter'e 2013'te Genoa'dan 13 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
Inter'de zaman zaman kadroya girmekte zorlanan ve bir dönem Premier Lig takımlarından Hull City'ye kiralanan Ranocchia, İtalya için de 21 kez sahaya çıktı.
SAVUNMADAN BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILIYOR!
Kadrosunda an itibarıyla Attila Szalai, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar ve Zanka gibi beş stoperi bulunan Fenerbahçe'nin bu oyuncuların bazılarıyla yollarını ayırmasına da kesin gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunun Szalai'ye Euro 2020 sonrasında gelmesi muhtemel tekliflere göre şekillenmesi bekleniyor.