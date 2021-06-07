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Son dakika spor haberi: 'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! İşte yapılan teklif

Son dakika spor haberi... TFF 1'inci Lig kulüplerinden , altyapısından yetişen Fenerbahçeli kaleci 'in transfer haberlerini heyecan ve merakla takip ediyor. ekibinden 2018 yılında 'ye transfer olan kaleci Berke'nin ismi son günlerde şampiyonu 'le anılmaya başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 15:08
Son dakika spor haberi: Atletico Madrid'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! İşte yapılan teklif

temsilcisinin genç eldiven için 6 milyon Euro teklif ettiği, sarı-lacivertli kulübün ise 8.5 milyon Euro istediği iddia edilirken, da bu transferin gerçekleşmesi halinde yüzde 20 pay alacak.

Son 2 sezonda 'nın takımında kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki file bekçisinin haklarının yüzde 50'si şu an için Altınordu'da bulunuyor. Berke'yi transfer ederken Altınordu'ya 1 milyon Euro ödeme yapan 'nin temsilcisine oyuncunun tüm haklarını almak için 1 milyon 250 bin Euro daha ödemesi gerekiyor.

Fenerbahçe Berke'yi 8.5 milyon Euro'ya satması halinde Altınordu kasasına 2 milyon 950 bin Euro koyacak. Altınordu forması giyerken de ismi dünya devleriyle anılıp 2018 yazında 'yla birlikte Fenerbahçe'ye verilen , alt yaş gruplarında 35 kez formayı terletti.

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