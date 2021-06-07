Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt'tan açıklama! "Başından beri..."

Son dakika spor haberleri... Başkan Adayı 'tan açıklama! "Başından beri..."

Son dakika spor haberleri... 'de yapılacak başkanlık seçimlerinde 'a rakip olan , sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yeşilyurt, "Bizi köylü olmakla, muhtarlık gibi onurlu bir mesleği hor görerek eleştiren, sahibi sürekli değişen kiralık kalemlere inat adayız" dedi. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 13:27
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt'tan açıklama! "Başından beri..."

'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi aday olduğunu açıklayan , sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı. Yeşilyurt, kendisine yönelik eleştirilere şöyle yanıt verdi:

Başından beri mütevazı taraftar kimliğimizi ön plana çıkardık. Biz Salon erkeği değiliz. Bizi köylü olmakla, muhtarlık gibi onurlu bir mesleği hor görerek eleştiren, sahibi sürekli değişen kiralık kalemlere inat adayız.

Fenerbahçe'de 12-13 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimi tarihi geçtiğimiz günlerde değişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

SON DAKİKA