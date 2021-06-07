Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt'tan açıklama! "Başından beri..."

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi aday olduğunu açıklayan Eyüp Yeşilyurt, sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı. Yeşilyurt, kendisine yönelik eleştirilere şöyle yanıt verdi:

Başından beri mütevazı taraftar kimliğimizi ön plana çıkardık. Biz Salon erkeği değiliz. Bizi köylü olmakla, muhtarlık gibi onurlu bir mesleği hor görerek eleştiren, sahibi sürekli değişen kiralık kalemlere inat adayız.

Fenerbahçe'de 12-13 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimi tarihi geçtiğimiz günlerde değişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edildi.