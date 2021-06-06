Haberler Fenerbahçe Zajc 3 milyon Euro’ya Genoa’da

Zajc 3 milyon Euro’ya ’da

’nin için ’nın yaptığı 3 milyon euro’luk teklifi kabul ettiği bildirildi. Sloven orta saha bir sürpriz olmazsa yeni sezonda da ’nde mücadele edecek. Zajc, Ocak 2019’da 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle ’den Fenerbahçe’ye gelmişti. 26 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma ile toplam 27 maçta 4 gol+1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Zajc 3 milyon Euro’ya Genoa’da
'nin için 'nın yaptığı 3 milyon euro'luk teklifi kabul ettiği bildirildi. Sloven orta saha bir sürpriz olmazsa yeni sezonda da 'nde mücadele edecek. Zajc, Ocak 2019'da 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'den Fenerbahçe'ye gelmişti. 26 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma ile toplam 27 maçta 4 gol+1 asistlik performans sergiledi.
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