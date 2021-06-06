Zajc 3 milyon Euro’ya Genoa’da

Fenerbahçe’nin Miha Zajc için Genoa’nın yaptığı 3 milyon euro’luk teklifi kabul ettiği bildirildi. Sloven orta saha bir sürpriz olmazsa yeni sezonda da İtalya Ligi’nde mücadele edecek. Zajc, Ocak 2019’da 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli’den Fenerbahçe’ye gelmişti. 26 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma ile toplam 27 maçta 4 gol+1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin Miha Zajc için Genoa'nın yaptığı 3 milyon euro'luk teklifi kabul ettiği bildirildi. Sloven orta saha bir sürpriz olmazsa yeni sezonda da İtalya Ligi'nde mücadele edecek. Zajc, Ocak 2019'da 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli'den Fenerbahçe'ye gelmişti. 26 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma ile toplam 27 maçta 4 gol+1 asistlik performans sergiledi.