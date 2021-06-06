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Tare Muriç’ten ümidi kesmedi

İtalyan Thelaziali.com sitesi, Serie A’daki ilk yılında bekleneni veremeyen ’in F.Bahçe’nin ilgisine rağmen Lazio’daki sözleşmesine devam etmek istediğini belirtti. Sportif direktör Igli Tare’nin de henüz Muriç’ten vazgeçmediği ve sezon öncesi kampında en iyi seviyeye ulaşmasını umduğunu kaydetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Tare Muriç’ten ümidi kesmedi
İtalyan Thelaziali.com sitesi, Serie A'daki ilk yılında bekleneni veremeyen 'in F.Bahçe'nin ilgisine rağmen Lazio'daki sözleşmesine devam etmek istediğini belirtti. Sportif direktör Igli Tare'nin de henüz Muriç'ten vazgeçmediği ve sezon öncesi kampında en iyi seviyeye ulaşmasını umduğunu kaydetti.
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