Tare Muriç’ten ümidi kesmedi

İtalyan Thelaziali.com sitesi, Serie A’daki ilk yılında bekleneni veremeyen Vedat Muriç’in F.Bahçe’nin ilgisine rağmen Lazio’daki sözleşmesine devam etmek istediğini belirtti. Sportif direktör Igli Tare’nin de henüz Muriç’ten vazgeçmediği ve sezon öncesi kampında en iyi seviyeye ulaşmasını umduğunu kaydetti.
İtalyan Thelaziali.com sitesi, Serie A'daki ilk yılında bekleneni veremeyen Vedat Muriç'in F.Bahçe'nin ilgisine rağmen Lazio'daki sözleşmesine devam etmek istediğini belirtti. Sportif direktör Igli Tare'nin de henüz Muriç'ten vazgeçmediği ve sezon öncesi kampında en iyi seviyeye ulaşmasını umduğunu kaydetti.