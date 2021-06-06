Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Tsimikas, Van Aanholt... | FB haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! , , , ... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe, gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak. Deneyimli bir teknik direktör ile çalışacak olan Kanarya'da transfer listesi de hazır. Fırsat transferlerini de kovalayan sarı lacivertlilerin gündemine , , gibi isimler geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 15:33 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 15:34
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Tsimikas, Van Aanholt... | FB haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Tsimikas, Van Aanholt... | FB haberleri

CENGİZ ÜNDER

Kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Cengiz Ünder yeniden gündeme geldi. Roma'dan Leicester City'e kiralanan ancak yeterli forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i takıma katmak için çalışmalar başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Tsimikas, Van Aanholt... | FB haberleri

ANDREAS CORNELIUS

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Andreas Cornelius için resmen devreye girdi. Menajer ve kulüp ile görüşmeler başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Tsimikas, Van Aanholt... | FB haberleri

KOSTAS TSIMIKAS

Liverpool'un geçtiğimiz yaz 'tan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Konstantinos , sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Hen Liverpool hem futbolcu kiralama yöntemine sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Tsimikas, Van Aanholt... | FB haberleri

VAN AANHOLT

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan , Fenerbahçe'nin de listesine giriş yaptı. Sarı lacivertliler, Hollandalı yıldızın menajeri aracılığıyla ilk teklifini sundu

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Tsimikas, Van Aanholt... | FB haberleri

DAVID LUIZ

Sarı lacivertli ekip, 'nin yanına tecrübeli bir stoper transfer etmek istiyor. 'de forma giyen , sarı lacivertli ekibin radarına girmişti. Ancak Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi. David Luiz, ülkesi 'nın köklü ekiplerinden 'ya transfer olmak üzere.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Tsimikas, Van Aanholt... | FB haberleri

ALEIX VIDAL

Sağ bek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem Barcelona'da da oynamış olan ve Sevilla ile yollarını ayıran yıldız sağ bek 'e ilk resmi teklifi iletti.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Tsimikas, Van Aanholt... | FB haberleri

MARTIN BRAITHWAITE

Fenerbahçe'nin İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Danimarkalı forvet 'ı gündemine aldı. Katalan ekibiyle ilk temaslar kuruldu.

SON DAKİKA