Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Tsimikas, Van Aanholt... | FB haberleri

Liverpool'un geçtiğimiz yaz Olympiakos 'tan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Konstantinos Tsimikas , sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Hen Liverpool hem futbolcu kiralama yöntemine sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Van Aanholt , Fenerbahçe'nin de listesine giriş yaptı. Sarı lacivertliler, Hollandalı yıldızın menajeri aracılığıyla ilk teklifini sundu

DAVID LUIZ

Sarı lacivertli ekip, Atilla Szalai'nin yanına tecrübeli bir stoper transfer etmek istiyor. Arsenal'de forma giyen David Luiz, sarı lacivertli ekibin radarına girmişti. Ancak Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi. David Luiz, ülkesi Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo'ya transfer olmak üzere.