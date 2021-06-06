Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Tsimikas, Van Aanholt... | FB haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
CENGİZ ÜNDER
Kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Cengiz Ünder yeniden gündeme geldi. Roma'dan Leicester City'e kiralanan ancak yeterli forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i takıma katmak için çalışmalar başladı.
ANDREAS CORNELIUS
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Andreas Cornelius için resmen devreye girdi. Menajer ve kulüp ile görüşmeler başladı.