GÜNDEM PELKAS Sezon başında PAOK'tan transfer edilen Dimitrios Pelkas , bu sezon Fenerbahçe 11'inin vazgeçilmezleri arasında yer almış ve kritik maçlarda attığı gollerle takımına puanlar kazandırmıştı.

Ligin sona ermesiye beraber Yunan yıldıza bir dizi teklif gelirken, Fransız temsilcisi Olimpik Lyon 'un yaklaşık 6 milyon euroluk teklifi Fenerbahçe yönetimine ilettiği iddia edilmişti.

Lyon'un teklifinin ardından Fenerbahçe'nin yıldız ismi için yeni bir gelişme daha yaşandı. Arabistan basınından aktarılan bilgilere göre Dimitrios Pelkas'a bir talip daha çıktı.