Fenerbahçe, bir yandan başkanlık seçimleri, bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenirken, transferler için de çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, bir yandan başkanlık seçimleri, bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenirken, transferler için de çalışmalarını sürdürüyor.
Oldukça hareketli günler geçiren sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada oyuncularına astronomik transfer teklifleri gelmemesi halinde, oyuncu satışına sıcak bakmadığını ifade etmişti.
Bununla beraber Altay Bayındır, Ozan Tufan, Attila Szalai, İrfan Can ve Dimitrios Pelkas için kapının çalınması halinde Fenerbahçe yönetimi, ciddi gelir elde edilebilecek rakamlar karşılığında masaya oturacak.
GÜNDEM PELKAS
Sezon başında PAOK'tan transfer edilen Dimitrios Pelkas, bu sezon Fenerbahçe 11'inin vazgeçilmezleri arasında yer almış ve kritik maçlarda attığı gollerle takımına puanlar kazandırmıştı.
Ligin sona ermesiye beraber Yunan yıldıza bir dizi teklif gelirken, Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'un yaklaşık 6 milyon euroluk teklifi Fenerbahçe yönetimine ilettiği iddia edilmişti.
Lyon'un teklifinin ardından Fenerbahçe'nin yıldız ismi için yeni bir gelişme daha yaşandı. Arabistan basınından aktarılan bilgilere göre Dimitrios Pelkas'a bir talip daha çıktı.
SUUDİ KULÜBÜ AL SHABAB PELKAS'I İSTİYOR
Haberde yer alan bilgilere göre Al Shabab kulübü, Fenerbahçe'den Pelkas'ı transfer etmek istiyor ve ciddi girişimler yakında başlayacak.
OYUN KURUCU ARIYORLAR
Fenerbahçe'de sol kanatta değerlendirilen Dimitrios Pelkas'ın, forvet arkasında da başarılı performans sergilemesinden dolayı Al Shabab yetkilileri, yıldız ismi bu pozisyonda değerlendirmeyi planlıyor.
Pelkas, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 34 karşılaşmada boy gösterirken, 8 gol 8 asist üretmişti.