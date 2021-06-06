Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas transferi için flaş gelişme! Yeni talibi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de transferi için flaş gelişme! Yeni talibi...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, bir yandan seçimle ilgilenirken, diğer yandan da teknik direktör ve transferler konusunda çalışmalarını yürütüyor. Bu bağlamda forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenrbahçe, menajerlere bu konuda talimat verirken, diğer yandan da , , ve Pelkas'a gelen tekliflerle ilgileniyor. 'a 'un talip olduğu bilinirken, Yunan yıldıza Lyon'un ardından bir teklifin daha geleceği iddia edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com..tr | DIŞ HABERLER) | haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 19:03
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas transferi için flaş gelişme! Yeni talip...

, bir yandan başkanlık seçimleri, bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenirken, transferler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas transferi için flaş gelişme! Yeni talip...

Oldukça hareketli günler geçiren sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada oyuncularına astronomik teklifleri gelmemesi halinde, oyuncu satışına sıcak bakmadığını ifade etmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas transferi için flaş gelişme! Yeni talip...

Bununla beraber , , Attila , İrfan Can ve için kapının çalınması halinde yönetimi, ciddi gelir elde edilebilecek rakamlar karşılığında masaya oturacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas transferi için flaş gelişme! Yeni talip...

GÜNDEM PELKAS
Sezon başında PAOK'tan edilen , bu sezon 11'inin vazgeçilmezleri arasında yer almış ve kritik maçlarda attığı gollerle takımına puanlar kazandırmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas transferi için flaş gelişme! Yeni talip...

Ligin sona ermesiye beraber Yunan yıldıza bir dizi teklif gelirken, Fransız temsilcisi Olimpik 'un yaklaşık 6 milyon euroluk teklifi yönetimine ilettiği iddia edilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas transferi için flaş gelişme! Yeni talip...

'un teklifinin ardından 'nin yıldız ismi için yeni bir gelişme daha yaşandı. Arabistan basınından aktarılan bilgilere göre 'a bir talip daha çıktı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas transferi için flaş gelişme! Yeni talip...

SUUDİ KULÜBÜ AL SHABAB PELKAS'I İSTİYOR
Haberde yer alan bilgilere göre Al Shabab kulübü, 'den Pelkas'ı etmek istiyor ve ciddi girişimler yakında başlayacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas transferi için flaş gelişme! Yeni talip...

OYUN KURUCU ARIYORLAR
'de sol kanatta değerlendirilen 'ın, forvet arkasında da başarılı performans sergilemesinden dolayı Al Shabab yetkilileri, yıldız ismi bu pozisyonda değerlendirmeyi planlıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas transferi için flaş gelişme! Yeni talip...

Pelkas, bu sezon formasıyla toplamda 34 karşılaşmada boy gösterirken, 8 gol 8 asist üretmişti.

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