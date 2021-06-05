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Son dakika transfer haberi: 'ye Nuno da gelmiyor

Son dakika transfer haberleri... 'dan ayrılan Portekizli teknik adam Nuno Espirito'nun F.Bahçe'ye kariyerine ya da 'da devam etmek istediğini ilettiği bildirildi. Gündemdeki bir diğer Portekizli Sergio Conceicao'nun ise ise kulübü ile birkaç gün içinde 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı ifade edildi. ( transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 07:23
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Nuno da gelmiyor
'dan ayrılan Portekizli teknik adam Nuno Espirito'nun F.Bahçe'ye kariyerine ya da 'da devam etmek istediğini ilettiği bildirildi. Gündemdeki bir diğer Portekizli Sergio Conceicao'nun ise ise kulübü ile birkaç gün içinde 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
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