Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Nuno da gelmiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Wolverhampton'dan ayrılan Portekizli teknik adam Nuno Espirito'nun F.Bahçe'ye kariyerine İngiltere ya da İspanya'da devam etmek istediğini ilettiği bildirildi. Gündemdeki bir diğer Portekizli Sergio Conceicao'nun ise ise kulübü Porto ile birkaç gün içinde 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı ifade edildi. (FB transfer haberi)
Wolverhampton'dan ayrılan Portekizli teknik adam Nuno Espirito'nun F.Bahçe'ye kariyerine İngiltere ya da İspanya'da devam etmek istediğini ilettiği bildirildi. Gündemdeki bir diğer Portekizli Sergio Conceicao'nun ise ise kulübü Porto ile birkaç gün içinde 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı ifade edildi.