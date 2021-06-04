Son dakika Fenerbahçe haberi: Rafael Benitez Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından futbolun yeni patronunu bulmak için çalışmalarını yürütüyor.

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, basın toplantısında yaptığı açıklamada Almanya veya Portekiz ekolünden bahsetmişti ancak bu durum değişkenlik gösterecek gibi duruyor.

BENITEZ F.BAHÇE İÇİN GELİYOR

A Spor'un haberine göre Rafael Benitez, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.

Öte yandan dünyaca ünlü teknik adamın 16 Haziran günü İstanbul'da olması bekleniyor.

