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Son dakika haberi: Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde başkan , basın toplantısında ile yolların ayrıldığını açıklamış ve Belözoğlu'na, kulüp tarafından veda mesajı yayınlanmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe için bir çok teknik direktör adayı gündeme gelirken, sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü belli olmaya çok yakın. A Spor'un haberine göre , 16 Haziran günü Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a gelecek. | Fb haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 21:05 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 21:18
Son dakika Fenerbahçe haberi: Rafael Benitez Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

, ile yolların ayrılmasının ardından futbolun yeni patronunu bulmak için çalışmalarını yürütüyor.

Sarı lacivertli kulübün başkanı , basın toplantısında yaptığı açıklamada Almanya veya Portekiz ekolünden bahsetmişti ancak bu durum değişkenlik gösterecek gibi duruyor.

BENITEZ F.BAHÇE İÇİN GELİYOR
A Spor'un haberine göre , Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.

Öte yandan dünyaca ünlü teknik adamın 16 Haziran günü İstanbul'da olması bekleniyor.

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