Galatasaray ile beraber Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer aladığı bilinen Alassane Ndao ile ilgili Yunan basınında önemli bir gelişme okuyuculara aktarıldı.
Fatih Karagümrük'te bu sezon oynadığı futbolla büyük bir çıkışa imza atan ve 2020-21 sezonu boyunca toplamda çıktığı 40 müsabakada 11 gol 9 asist üreten Ndao'ya transfer teklifleri yağıyor.
Geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, Ndao'nun transferine ilişkin A Spor canlı yayınında konuşurken, "Alassane Ndao sanıyorum gidecek, öyle gözüküyor. 24 yaşında bir oyuncu, her maç 13 kilometre üzerinde koşar, 11 gol, 10 asistle oynuyor, sıkı bir santrforumuz olsa 30 asistle oynayacaktı. Ndao için Türkiye'den teklif almadı. Bazen 10 milyonu getiren de alamayabilir, bazen 300 bin euro getiren alır.