Geçtiğimiz sezon başında biri 500 bin euro verse, ben Ndao'yu verebilirdim çünkü çok ihtiyacım vardı. Bunu alın, sonraki satıştan pay verin dedim, nakite ihtiyacım vardı, birine alın dediğinizde almıyorlar. O günkü koşullar farklıydı. Çocuğun taleplerini de değerlendirmek lazım." demişti.