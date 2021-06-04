Haberler Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer kötü haber geldi! Ndao'ya 2 talip daha

ve 'a kötü haber geldi! 'ya 2 talip daha

'da son dakika haberi... Galatasaray ile beraber 'nin de transfer listesinde yer aldığı bilinen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yunan medyasında çıkan haberlere göre Ndao'ya, ile beraber ve Rusya'dan talip çıktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 18:22 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 18:37
Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber geldi! Ndao'ya 2 talip daha

ile beraber 'nin de listesinde yer aladığı bilinen Alassane ile ilgili Yunan basınında önemli bir gelişme okuyuculara aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber geldi! Ndao'ya 2 talip daha

Fatih Karagümrük'te bu sezon oynadığı futbolla büyük bir çıkışa imza atan ve 2020-21 sezonu boyunca toplamda çıktığı 40 müsabakada 11 gol 9 asist üreten 'ya teklifleri yağıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber geldi! Ndao'ya 2 talip daha

Geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, 'nun transferine ilişkin A Spor canlı yayınında konuşurken, "Alassane Ndao sanıyorum gidecek, öyle gözüküyor. 24 yaşında bir oyuncu, her maç 13 kilometre üzerinde koşar, 11 gol, 10 asistle oynuyor, sıkı bir santrforumuz olsa 30 asistle oynayacaktı. Ndao için Türkiye'den teklif almadı. Bazen 10 milyonu getiren de alamayabilir, bazen 300 bin euro getiren alır.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber geldi! Ndao'ya 2 talip daha

Geçtiğimiz sezon başında biri 500 bin euro verse, ben Ndao'yu verebilirdim çünkü çok ihtiyacım vardı. Bunu alın, sonraki satıştan pay verin dedim, nakite ihtiyacım vardı, birine alın dediğinizde almıyorlar. O günkü koşullar farklıydı. Çocuğun taleplerini de değerlendirmek lazım." demişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber geldi! Ndao'ya 2 talip daha

RESMİ TEKLİF GELDİ
Hurma'nın açıklamalarının ardından 'ya Yunan ekibi 'un talip olduğu ve Yunan kulübünün resmi teklifini yaptığı aktarılırken, yeni bir teklif daha geleceği ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber geldi! Ndao'ya 2 talip daha

FIORENTINA VE CSKA GELİYOR
Bununla beraber Ligi ekiplerinden Fiorentina ve CSKA Moskova'nın, için kısa süre içerisinde Fatih Karagümrük kulübünün kapısını çalacağı kaydedildi.

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