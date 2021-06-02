Son dakika FB transfer haberleri | Suzuki Kadıköy yolunda

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Belçıka ekibi St.Truiden forması giyen Japon golcünün sarı-lacivertlilerle anlaştığı ileri sürüldü. Hem ülkesi Japonya’da hem de Belçika medyasında yer alan haberlerde; Kanarya’nın Truiden’e 4.5 milyon euro artı 1 milyon euro bonusluk bonservis bedeli önerdiği belirtildi.
Belçıka ekibi St.Truiden forması giyen Japon golcünün sarı-lacivertlilerle anlaştığı ileri sürüldü. Hem ülkesi Japonya'da hem de Belçika medyasında yer alan haberlerde; Kanarya'nın Truiden'e 4.5 milyon euro artı 1 milyon euro bonusluk bonservis bedeli önerdiği belirtildi.