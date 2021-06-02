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Son dakika transfer haberleri | Kadıköy yolunda

Belçıka ekibi St.Truiden forması giyen Japon golcünün sarı-lacivertlilerle anlaştığı ileri sürüldü. Hem ülkesi ’da hem de medyasında yer alan haberlerde; ’nın Truiden’e 4.5 milyon euro artı 1 milyon euro bonusluk bonservis bedeli önerdiği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika FB transfer haberleri | Suzuki Kadıköy yolunda
Belçıka ekibi St.Truiden forması giyen Japon golcünün sarı-lacivertlilerle anlaştığı ileri sürüldü. Hem ülkesi 'da hem de medyasında yer alan haberlerde; 'nın Truiden'e 4.5 milyon euro artı 1 milyon euro bonusluk bonservis bedeli önerdiği belirtildi.
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