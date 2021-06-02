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Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de listede Boateng var

Geçtiğimiz sezon başında olduğu gibi yine birçok yıldız ismi listesine alan Fenerbahçe için bu kez Almanya’dan bir iddia geldi. Bild gazetesi, sarı-lacivertlilerin ile sözleşmesi sona eren Jerome Boateng’e teklif götürdüğünü yazdı. 32 yaşındaki Alman stoper için Roma, ve ’nun da devrede olduğu belirtilirken, Kanarya’nın ’i devreye sokacağı kaydedildi. 10 sezon Bayern forması giyen tecrübeli savunmacı, Alman ekibiyle bu süreçte 2 Şampiyonlar Ligi, 9 Almanya Ligi Şampiyonu, 5 Almanya Kupa zaferi yaşadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 07:02
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de listede Boateng var
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Geçtiğimiz sezon başında olduğu gibi yine birçok yıldız ismi listesine alan Fenerbahçe için bu kez Almanya'dan bir iddia geldi. Bild gazetesi, sarı-lacivertlilerin ile sözleşmesi sona eren Jerome Boateng'e teklif götürdüğünü yazdı. 32 yaşındaki Alman stoper için Roma, ve 'nun da devrede olduğu belirtilirken, Kanarya'nın 'i devreye sokacağı kaydedildi. 10 sezon Bayern forması giyen tecrübeli savunmacı, Alman ekibiyle bu süreçte 2 Şampiyonlar Ligi, 9 Almanya Ligi Şampiyonu, 5 Almanya Kupa zaferi yaşadı.

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