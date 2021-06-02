Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Ali Koç açıkladı: Ya Portekiz ya da Alman

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün 3.5 saat süren bir toplantı yaptı. Sorularını yanıtlayan Koç'un en çok merak edilen teknik direktör konusunda şu sözleri sarfetti: "Teknik direktör konusunu tahminim haziranın 3. haftasına kadar bu iş netleşir. Hocanın CV'si ile ilgili bir liste çıkardık. Bakalım hocaya paramız yetecek mi? Diyelim yetti, istediği oyunculara yetecek mi? Parayla sıkıntı yaşamamış, istediği her transferi yapmış hocaların burada şapkadan tavşan çıkarması mümkün değil."

"Tercihimiz Portekiz ve Almanya üzerinde. Tarz, profil, geçmiş ve başarı açısından iki ülkeye daha çok odaklanıyoruz. Geçmişte mümkün bir iki şampiyonluğuyla birlikte başarıya aç olan, Samandıra'ya disiplin getirecek bir hoca istiyorum." Koç'un bu sözlerinin ardından ortaya atılan isimler oldu. Bu hocaların başında Almanlar'dan kulüp çalıştırmayan Ralf Rangnick, Labbadia, Portekiz'den de Jorge Jesus, Paulo Fonseca, Leonardo Jardim ve Bruno Lage gibi teknik adamlar konuşulmaya başlandı.

'MENAJERLIK ÜCRETLERININ YARISINI F.BAHÇE ÖDEMIŞ'

Şeffaflık konusuna değinen Ali Koç, "Süper Lig'de yalnızca 5 kulüp bu sezon menajerlik ödemesi yapmış. Türkiye'de menajerlik ücretlerinin yarısını Fenerbahçe ödüyor. Şeffaflığımızın en büyük kanıtlarından birisi de bu. Bu kulüplerin niye menajerlik ücreti yok diye bir sorun" dedi.

'EMRE RİSK OLURDU'

Ali Koç, Emre Belözoğlu için teşekkür açıklaması yaptı. Başkan Ali Koç, "Kendisine bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinden ne istediysek elinden gelenin en iyisini yaptı. Söz konusu Fenerbahçe ise hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan elini taşın altına koydu. Zamanı gelince cebinden ihtiyaçları karşıladı. Gelmesi zor transferleri bitirdi. Kendisini son olarak teknik direktör olarak buldu. Sahada gördüğümüz futbol, bizlerin beklentisine çok daha yakın bir seviyediydi. Bana göre 5 sene sonra Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşündüğüm Emre tercihi şu anda çok büyük risk, kendisine de haksızlık olur. Biz yerli bir hocayla gitseydik, Emre ile devam ederdik" diye konuştu.

'4-5 TRANSFER YAPACAĞIZ'

Sarı-lacivetli takımın patronu Ali Koç, yeni sezon öncesi yapacakları takviyeler için şu ifadeleri kullandı: "4 ya da 5 tane nokta transfer. Bir stoper, bir kanat, iki forvet, belki de ya bir sağ bek ya da sol bek, fırsat transferleri var önümüzde. "

'İSTENMEDİĞİN YERDE DURMAM'

Eleştirilerle ilgili de konuşan Koç, şu ifadeleri kullandı: "Ben istenmediğim yerde durmam. Ben sandığınızdan daha fazla sadakati yüksek olan bir adamım. En pes edilmesi gereken durumlarda direncim artak. Kolay kolay pes etmem. Başarılı olmadan da bırakmam. Beni bu camiada görmek isteyenlere karşılığını vermeden, burayı bırakmam. Seçimde kaybedersem, yapacak bir şey yok."

ONLARLA YOLLAR AYRILACAK

Samandıra'da disiplini sağlayamadıklarını itiraf eden Koç, "Takım olmamızı, arzuladığımız aile ortamını engelleyen kişilerle yollarımızı ayıracağız. Futbolcu da, çalışan da olur. Benim tahammülüm yok artık. O futbolcu şampiyonluğu kaybettiğimiz Sivas maçında ölecek sahada ölecek! Ben ona kafayı taktım. Herkese nasip olmak bu formayı giymek. Yaptıkları iş milyonları etkiliyor. Bunun farkında olacaklar. Çimcisinden teknik direktörüne kadar bu disiplin gelecek. Sivas maçındaki ruhu kabul etmiyorum. Sanırsınız ki Sivas şampiyonluğa oynuyor. Biz bu sene şampiyon olabilseydik, arka arkaya zincirleme şampiyonluklar olurdu. Sivas maçı bize büyük hasar vermiştir, finansal olarak da. İnancı bu sene futbolun rengi sarı-lacivert olacak.

'ARTIK YILDIZ TAKMAYACAĞIZ'

1959 öncesi şampiyonluklar için Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunan Ali Koç, "Bugün talep ettiğimiz, TFF'nin kendi ve Cumhuriyetimizin tarihine sahip çıkmalı. Hakkımızı verin. Derdimiz para pul, yıldız değil. Bizim derdimiz tarihimiz. Zaten bundan sonra yıldız takmayacağız. Rakibimiz kendi yayın organında, 'Türkiye şampiyonluğu' diyor, sonra çıkıp inkar ediyor. Federasyon, bu kararı almakta sıkıntı yaşıyorsa bir daha dinleyin. Biz daha 3 Temmuz kumpasının maddi-manevi helalleşmesini yapmadık. 3 Temmuz'un hakkı verilecek, biz helalleşeceğiz" açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Fenerbahçe'nin ayakları üzerinde durabilecek konumdan çok uzak olduğuna vurgu yapan Ali Koç, "Yapılandırmayı yaptık. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkürler. Bu bize sadece 2 senelik nefes aldırdı. 2 konu olmazsa, bu kulüpler ödeyemezler. Ellerindeki gayrımenkulleri daha iyi değerlendirmek. Değerlendirilmesi için gerekli iklimin oluşması. Diğeri bahis... Kulüpler binde 5 alıyor, eskiden 4.5'tu. 12 milyardan 60 milyara geldi legal bahis. Şu an 90 toplam bahis, 60'ı legal. 4.5'a çıkarın ve kaynaktan kesin bu borçları. Bize gelmesin, direkt bankalara gitsin. Borçlar bitince yine oturup konuşuruz. Tüm olumsuz koşullar kulüplerin üstüne aynı anda geldi. Kurlar çıldırdı, en büyük gelir yayın, o da 2 senedir iniyor ve 21'e bölündü, pandemi geldi, bilet ve loca yok" sözlerini sarfetti.

KOÇ'TAN İNCİLER

Zorlu sezonu, Tatlı-Dilmen sezonu diyenler ortada yok. Bu artık normalleşti!

Rakibimiz seçimlere gidecek. Başkan adayları dillerinden Fenerbahçe'yi düşürmüyor.

2 ya da 3. Lig'den bir takım alacağız. Kulübümüz olursa birçok oyuncuyu geliştiririz.

Sportif direktörlük devam edecek. Muhtemelen de bu kişi Türk olacak.

Marcelo Bielsa ile henüz temasımız olmadı. Kalibre olarak o seviyeye bakıyoruz.

Sivas maçından sonra futbolculara, 'Ne yaptığınızı sanıyorsunuz' demek isterdim.

Müthiş haksızlıklar, şanssızlıklar yaşadık. Bu sene futbolun rengi sarı-lacivert olacak.

Metin Tokat, hakem atamalarında olamaz. Hepimiz bu arkadaşın geçmişini biliyoruz.

'F.BAHÇE BASKIN VE HAKİM OYNAR'

Sezon içinde en çok sıkıntı çektikleri konunun kapalı defansları açmak olduğunu söyleyen Ali Koç, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu: "Oynamak istediğimiz futbolu biliyoruz. Kapalı defansları açamadık. 6-7 takım dışında tüm takımlar bize böyle oynuyor. Değişik stratejilere ihtiyacımız var. Öncelik yememek. Biz hem yiyerek, hem de ofansif anlamda feragat ederek yapmaya çalıştık. Biz kanatları iyi kullanamadık şahsi düşüncem. Emre'nin dediği gibi 'Fenerbahçe baskın oynar, hakim oynar.'