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'de transferi için kapı çalındı! Karar...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin gelecek sezon için mutlak forvet transferi yapmak istediği bilinirken, gündeme Muriqi dahil olmak üzere bir çok isim gelmişti. Fenerbahçe'de transferin son halkası da oldu. Aktarılan bilgilere göre menajerler, yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye önerdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe'de Danny Welbeck transferi için kapı çalındı! Karar...

Transferde birçok golcüyle adı anılan 'de gündeme gelen son isim oldu. Menajerler, ekibi 'la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcunun uygun bir rakama F.Bahçe'ye gelebileceğini bildirdi. Welbeck'le ilgili karar önümüzdeki günlerde verilecek.

Önceki yıllarda da transferi gündeme gelen golcü oyuncu geçen sezonu 24 maçta 6 gol+3 asist istatistikleri ile kapattı. , , ve formaları da giyen 30 yaşındaki Welbeck, kanatta da oynayabiliyor.

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