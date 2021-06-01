Fenerbahçe'de Danny Welbeck transferi için kapı çalındı! Karar...

Transferde birçok golcüyle adı anılan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Danny Welbeck oldu. Menajerler, Premier Lig ekibi Brighton'la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcunun uygun bir rakama F.Bahçe'ye gelebileceğini bildirdi. Welbeck'le ilgili karar önümüzdeki günlerde verilecek.



Önceki yıllarda da transferi gündeme gelen golcü oyuncu geçen sezonu 24 maçta 6 gol+3 asist istatistikleri ile kapattı. Manchester United, Arsenal, Sunderland ve Watford formaları da giyen 30 yaşındaki Welbeck, kanatta da oynayabiliyor.