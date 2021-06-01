Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri | Lazio'dan şok Muriqi kararı! Fenerbahçe...

Son dakika transfer haberleri | 'dan şok Muriqi kararı! ...

'i 3. sırada bitiren , transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon golcü konusunda yüzü gülmeyen sarı lacivertliler, -20 sezonunda forma giyen ve taraftarların sevgilisi haline gelen 'yi geri döndürmek için harekete geçti. bu doğrultuda Muriqi ile anlaşırken, 'nun planının bambaşka olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri | Lazio'dan şok Muriqi kararı! Fenerbahçe...
Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'den 'ya transfer olan 'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. 'da beklentilerin altında kalan eski yıldızını tekrar kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler, temaslarını sürdürüyor. Kosovalı golcüyü kiralamayı hedefleyen , Lazio'ya resmi teklifte bulunurken, İtalyanlar'ın planları işi sıkıntıya soktu. temsilcisi, 27 yaşındaki oyuncuyu İtalya'da bir takıma kiralamak istiyor. Fenerbahçe'nin transferi için tüm şartları zorladığı Çubuklu'yu tekrar giymeye sıcak bakıyor.
SON DAKİKA