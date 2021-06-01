Son dakika transfer haberleri | Lazio'dan şok Muriqi kararı! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon golcü konusunda yüzü gülmeyen sarı lacivertliler, 2019-20 sezonunda forma giyen ve taraftarların sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi'yi geri döndürmek için harekete geçti. Kanarya bu doğrultuda Muriqi ile anlaşırken, Lazio'nun planının bambaşka olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalya'da beklentilerin altında kalan eski yıldızını tekrar kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler, temaslarını sürdürüyor. Kosovalı golcüyü kiralamayı hedefleyen Kanarya, Lazio'ya resmi teklifte bulunurken, İtalyanlar'ın planları işi sıkıntıya soktu. Çizme temsilcisi, 27 yaşındaki oyuncuyu İtalya'da bir takıma kiralamak istiyor. Fenerbahçe'nin transferi için tüm şartları zorladığı Vedat da Çubuklu'yu tekrar giymeye sıcak bakıyor.