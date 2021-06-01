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Son dakika haberleri | Başkanı açıkladı! "Yeni sponsorumuz "

'de ile olan anlaşma sona erdi ve sözleşme yenilenmedi. 'nın yeni forma sponsorunun olması bekleniyordu ve başkan da bunu resmen duyurdu. Koç yaptığı açıklamada, "Adidas'a teşekkür ediyoruz. Yeni sponsorumuz Puma oldu." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 18:55 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 18:55
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı! "Yeni sponsorumuz Puma"

'de ile olan anlaşma sona erdi ve sözleşme yenilenmedi. 'nın yeni forma sponsorunun olması bekleniyordu ve başkan da bunu resmen duyurdu.

Koç yaptığı açıklamada, "Adidas'a teşekkür ediyoruz. Yeni sponsorumuz Puma oldu." dedi. İşte o sözler;

"Puma'da 1. kategori takımı olacağımız için bunu tercih ettik. Her sene 3 formamız olacak. 2 tanesini 19.07'de, 3. formayı ayında, beş büyük takımla birlikte formamızın lansmanı yapılacak. Taraftarlarımızın çok hoşuna gideceğini varsayıyorum."

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