Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı! "Yeni sponsorumuz Puma"

Fenerbahçe'de Adidas ile olan anlaşma sona erdi ve sözleşme yenilenmedi. Kanarya'nın yeni forma sponsorunun Puma olması bekleniyordu ve başkan Ali Koç da bunu resmen duyurdu.

Koç yaptığı açıklamada, "Adidas'a teşekkür ediyoruz. Yeni sponsorumuz Puma oldu." dedi. İşte o sözler;

"Puma'da 1. kategori takımı olacağımız için bunu tercih ettik. Her sene 3 formamız olacak. 2 tanesini 19.07'de, 3. formayı Ağustos ayında, beş büyük takımla birlikte formamızın lansmanı yapılacak. Taraftarlarımızın çok hoşuna gideceğini varsayıyorum."