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Son dakika transfer haberleri: 'dan bomba iddia! 'den 'ye resmi teklif

'de gelecek sezon öncesinde teknik direktör belirsizliği sürerken, 'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. basını, sarı-lacivertlilerin geçen sezon da ilgilendiği 'ye teklifte bulunduğunu duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 22:00
Son dakika transfer haberleri: Güney Amerika'dan bomba iddia! Fenerbahçe'den Manuel Pellegrini'ye resmi teklif

Gelecek sezon teknik direktörlük görevi için 'yla yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan 'de iddialar bitmek bitmiyor.

yönetiminde başladığı sezonu Emre Belözoğlu yönetiminde tamamlayan ve sezonu 3. sırada noktalayarak hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesinde teknik direktör belirsizliği sürerken, 'dan sürpriz bir iddia geldi.

basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, dünyaca ünlü Şilili teknik direktör 'nin kapısını çaldı.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Encancha'da yer alan habere göre; son olarak ekiplerinden 'i çalıştıran deneyimli teknik adama Fenerbahçe'den cazip bir teklif geldi. Pellergrini'nin ise menajeriyle bilirkte düşünmek için Fenerbahçe'den süre istediği kaydedildi.

68 yaşındaki teknik adam, kariyerinde , , ve gibi önemli takımlarda görev yaptı.


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