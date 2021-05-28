Son dakika transfer haberleri | Süper Lig ekibinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Serdar Dursun çalımı!

Bundesliga 2 ekibi Darmstadt'ta gol kralı olan Serdar Dursun'a teklifler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız oyuncuya flai bir talip çıktı.

ALTYAPISI ALMANYA'DA



Almanya'da doğan Serdar Dursun, altyapı eğitimini de burada aldı. 2011 yılında Eskişehir'e transfer olan 29 yaşındaki futbolcu Türkiye'de Şanlıurfa, Denizli ve Karagümrük formalarını da giydi. 2016 yılında Almanya'ya geri dönen Serdar, Greuther Fürth'te forma giydikten sonra 2018- 2019 sezonu öncesi Darmstadt'a transfer olmuştu.