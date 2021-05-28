Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri | Süper Lig ekibinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Serdar Dursun çalımı!

Son dakika transfer haberleri | ekibinden ve 'ye Serdar Dursun çalımı!

Spor Toto 'in iki devi ve , golcü arayışlarını sürdürüyor. 'de gol krallığı yaşayan Serdar Dursun'un, ezeli rakiplerin listesinde olduğu biliniyordu. Ancak transferde beklenmeyen bir gelişme oldu ve o Süper Lig ekibi Serdar Dursun için bir adım öne geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:20
Son dakika transfer haberleri | Süper Lig ekibinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Serdar Dursun çalımı!

ekibi 'ta gol kralı olan Serdar Dursun'a teklifler gelmeye devam ediyor. ve 'ın da ilgilendiği yıldız oyuncuya flai bir talip çıktı.

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig ekibinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Serdar Dursun çalımı!

ALTYAPISI ALMANYA'DA

'da doğan Serdar Dursun, altyapı eğitimini de burada aldı. 2011 yılında 'e transfer olan 29 yaşındaki futbolcu 'de Şanlıurfa, Denizli ve Karagümrük formalarını da giydi. 2016 yılında Almanya'ya geri dönen Serdar, 'te forma giydikten sonra 2018- 2019 sezonu öncesi 'a transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig ekibinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Serdar Dursun çalımı!

PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO

'de en son forma giydiği Karagümrük ekibinde forma giydiği dönemde 300 bin Euro piyasa değerine sahip olan Serdar Dursun, 'da son dönemde gösterdiği başarılı performansla değerini 1.5 milyon Euro'ya çıkardı.

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig ekibinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Serdar Dursun çalımı!

Alman ekibiyle sözleşmesi sona eren Serdar Dursun için Tükiye'den birçok kulübün devrede olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig ekibinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Serdar Dursun çalımı!

Yeni Asır'ın haberine göre, Spor Toto 'in iddialı ekibi , transferde de büyük oynuyor.
Yeni sezonda sözleşmesi devam eden Brown Ideye ile yolları ayırmayı planlayan Göz-Göz yönetimi 'in yanına gol kralı patentli bir yıldız getiriyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Serdar Dursun ile görüştüğü iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig ekibinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Serdar Dursun çalımı!

MALİYETİ ARAŞTIRILIYOR

Haziran ayında yapılacak genel kurulla başkanlık görevini 'na devretmeye hazırlanan Başkan Mehmet Sepil'in, Serdar'ın transferinde başrol oynadığı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig ekibinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Serdar Dursun çalımı!

Serdar Dursun ile ilgili en ciddi teklifin Bundesliga ekibi Union Berlin ekibinden geldiği öğrenildi. Transferin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

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