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Son dakika transfer haberleri! 'den Fenerbahçe'ye Burak İnce çalımı! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Altınordu'nun genç yeteneği Burak İnce, ekiplerinin gözdesi konumunda bulunuyor. İzmir ekibiyle görüşmeler yapan sarı-lacivertlilere transferde dev bir rakip çıktı. 'nın köklü kulübü Bayer 'in Burak İnce transferini bitirmek için harekete geçeceği kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 15:02
Son dakika transfer haberleri! Leverkusen'den Fenerbahçe'ye Burak İnce çalımı! Görüşmeler başlıyor

. Lig'de 'da oynanan Play-Off finalini 1-0 kaybederek son biletini 'a kaptıran Altınordu'da genç yıldız adayı Burak İnce yuvadan uçmaya hazırlanıyor. İzmir ekibinin 11 yaşındayken 'dan transfer ettiği 17 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 'da sezonu 6'ncı sırada bitiren Bayer 'in ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Alman ekibinin Burak'ın transferini sonlandırmak için atağa kalktığı ve kulüp yönetimiyle görüşme yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin de Burak İnce transferinde devrede olduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile transfer görüşmesinde bulunduğu ifade ediliyor.


Altınordu'da profesyonel olup, son 2 sezonda A takımda forma giymeye başlayan Burak İnce'ye 2 yıl önce Alman devi de talip olmuştu. Münih ekibi, Burak konusunda kırmızı-lacivertli kulüple iletişime geçip resmi girişimlerde bulunmuştu. 'da da görev yapan yetenekli futbolcuyu Bundesliga'ya yeni çıkan 'ün de istediği bildirildi. Burak İnce, 'nın yanı sıra ve 'dan da bazı kulüplerin radarında yer alıyor.


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