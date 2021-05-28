Son dakika transfer haberleri! Leverkusen'den Fenerbahçe'ye Burak İnce çalımı! Görüşmeler başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de İstanbul'da oynanan Play-Off finalini 1-0 kaybederek son Süper Lig biletini Altay'a kaptıran Altınordu'da genç yıldız adayı Burak İnce yuvadan uçmaya hazırlanıyor. İzmir ekibinin 11 yaşındayken Manisaspor'dan transfer ettiği 17 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Bundesliga'da sezonu 6'ncı sırada bitiren Bayer Leverkusen'in ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Alman ekibinin Burak'ın transferini sonlandırmak için atağa kalktığı ve kulüp yönetimiyle görüşme yapmaya hazırlandığı kaydedildi.



FENERBAHÇE DE İSTİYOR!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin de Burak İnce transferinde devrede olduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile transfer görüşmesinde bulunduğu ifade ediliyor.



Altınordu'da profesyonel olup, son 2 sezonda A takımda forma giymeye başlayan Burak İnce'ye 2 yıl önce Alman devi Bayern Münih de talip olmuştu. Münih ekibi, Burak konusunda kırmızı-lacivertli kulüple iletişime geçip resmi girişimlerde bulunmuştu. Ümit Milli Takım'da da görev yapan yetenekli futbolcuyu Bundesliga'ya yeni çıkan Greuther Fürth'ün de istediği bildirildi. Burak İnce, Almanya'nın yanı sıra İspanya ve İtalya'dan da bazı kulüplerin radarında yer alıyor.



