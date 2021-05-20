Son dakika transfer haberi: Mitrovic savaşı! Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya (BJK FB spor haberi)

Vincent Aboubakar ile pazarlık aşamasında olan siyah-beyazlı yönetim, Fulham'ın 26 yaşındaki Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic ile de temasa geçti.
Vincent Aboubakar ile pazarlık aşamasında olan siyah-beyazlı yönetim, Fulham'ın 26 yaşındaki Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic ile de temasa geçti.
Takvim'in haberine göre; Ancak bu transferde işler karıştı. En az 2 golcü takviyesi yapmakta kararlı olun Fenerbahçe, Mitrovic için devreye girdi.
Üstelik Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a göre daha cazip bir teklifle Fulham'ın kapısını çaldığı öğrenildi.
Aleksander Mitrovic'in tüm ücretini karşılamayı kabul eden Fenerbahçe'nin daha yüksek bir satın alma opsiyon fiyatını kabul ettiği iddia ediliyor.
BEŞİKTAŞ'IN KOZU DEVLER LİGİ
26 yaşındaki Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon da hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın gündeminde yer almıştı.
Piyasa değeri 15 milyon Euro civarında olan Aleksander Mitrovic için Beşiktaş'ın 1 numaralı kozu ise Şampiyonlar Ligi…
Ancak Sarı-Lacivertli kurmaylar işi Fulham kanalından bitirmeye odaklanmış durumda.
Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki tansiyonun artması da yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.