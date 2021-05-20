Son dakika transfer haberi: Mitrovic savaşı! Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya (BJK FB spor haberi)

Aleksander Mitrovic'in tüm ücretini karşılamayı kabul eden Fenerbahçe'nin daha yüksek bir satın alma opsiyon fiyatını kabul ettiği iddia ediliyor.





BEŞİKTAŞ'IN KOZU DEVLER LİGİ



26 yaşındaki Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon da hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın gündeminde yer almıştı.