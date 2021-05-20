Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Mitrovic savaşı! Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya (BJK FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: savaşı! ve karşı karşıya ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'ın hamlesinin ardından de devreye girdi. Sırp golcü için Sarı-Lacivertliler daha cazip bir teklifle 'ın kapısını çaldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Mitrovic savaşı! Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya (BJK FB spor haberi)

Vincent Aboubakar ile pazarlık aşamasında olan siyah-beyazlı yönetim, 'ın 26 yaşındaki Sırp golcüsü Aleksandar ile de temasa geçti.

Son dakika transfer haberi: Mitrovic savaşı! Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya (BJK FB spor haberi)

Takvim'in haberine göre; Ancak bu transferde işler karıştı. En az 2 golcü takviyesi yapmakta kararlı olun , için devreye girdi.

Son dakika transfer haberi: Mitrovic savaşı! Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya (BJK FB spor haberi)

Üstelik 'nin 'a göre daha cazip bir teklifle 'ın kapısını çaldığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Mitrovic savaşı! Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya (BJK FB spor haberi)

Aleksander 'in tüm ücretini karşılamayı kabul eden 'nin daha yüksek bir satın alma opsiyon fiyatını kabul ettiği iddia ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Mitrovic savaşı! Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya (BJK FB spor haberi)

BEŞİKTAŞ'IN KOZU DEVLER LİGİ

26 yaşındaki Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon da hem hem de 'ın gündeminde yer almıştı.

Son dakika transfer haberi: Mitrovic savaşı! Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya (BJK FB spor haberi)

Piyasa değeri 15 milyon Euro civarında olan Aleksander için 'ın 1 numaralı kozu ise Şampiyonlar Ligi…

Son dakika transfer haberi: Mitrovic savaşı! Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya (BJK FB spor haberi)

Ancak Sarı-Lacivertli kurmaylar işi kanalından bitirmeye odaklanmış durumda.

Son dakika transfer haberi: Mitrovic savaşı! Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya (BJK FB spor haberi)

Önümüzdeki günlerde ile arasındaki tansiyonun artması da yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

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