Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Beşiktaş engeli! Transfer...

Son dakika spor haberi: 'ye engeli! Transfer...

Son dakika spor haberi: 'in 42. ve son haftasında 'ye konuk olan rakibini 2-1 yenerek 84 puan ve averajla 'ın önünde şampiyonluğunu ilan etti. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ise, 2015-2016 yılındaki hüznü yeniden yaşayarak şampiyonluğu siyah beyazlılara kaptırdı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 10:10
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Beşiktaş engeli! Transfer...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. ve son hafta maçında 'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden , averajla 'ın önünde şampiyonluğa ulaştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Beşiktaş engeli! Transfer...

Süper Lig'de 2020-2021 yılını 21 transferle kapatan sezonu da 7 yıldır olduğu gibi yine kupasız tamamladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Beşiktaş engeli! Transfer...

21 TRANSFER İŞE YARAMADI

Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Pelkas, Osayi Samuel, Mert Hakan, Caner, Gökhan Gönül ve Enner Valencia gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler iddialı başladığı sezonda tıpkı 2015-2016 yılında olduğu gibi engeline takıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Beşiktaş engeli! Transfer...

YİNE AYNI SENARYO

O dönem de Nani, Ozan Tufan, Markovic ve Van Persie gibi isimleri kadrosuna katan hatta as takım ve yedek takımı ligi arka arkaya bitirir denen sezonu 'ın ardından 2. sırada tamamlamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Beşiktaş engeli! Transfer...

Mario Gomez'in üstün performansıyla o yılı kupasız kapatan sarı-lacivertliler bu sezon da Ghezzal'ın başarılı oyunuyla aynı kaderi yaşamak zorunda kaldı.

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