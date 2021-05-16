Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Beşiktaş engeli! Transfer...

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O dönem de Nani, Ozan Tufan, Markovic ve Van Persie gibi isimleri kadrosuna katan hatta as takım ve yedek takımı ligi arka arkaya bitirir denen Fenerbahçe sezonu Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlamıştı.