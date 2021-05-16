Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine...

Son dakika spor haberi: için flaş iddia! 'nun yerine...

Son dakika haberi: 'in 42. ve son haftasında Fenerbahçe deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 2-1'lik galbiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler ezeli rakiplerinin de kazanmasıyla sezonu 3. sırada tamamladı. Fenerbahçe için teknik direktör iddiaları da bitmek bilmiyor. Sarı-lacivertlilerin yeni sezona 'nun yerine başka bir isimle başlayabileceği iddia edildi. İşte gündeme gelen isim...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 11:31 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 11:35
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine...

42. haftanın tamamlanmasının ardından sona erdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine...

Sarı-lacivertliler son haftada 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 'u 2-1'lik skorla devirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine...

Kanarya ezeli rakiplerinin de sahadan galibiyetle ayrılmasının ardından sezonu 3. sırada bitirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine...

BELÖZOĞLU'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMASI

Süper Lig 42. haftasında 'u 2-1 yenen sezonu 3. sırada tamamlarken maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine...

"ŞAMPİYONLUK YOKSA BAŞARI YOKTUR"

"Oyun aslında beklediğimiz şekilde gelişti. Derin bir savunma yapacaklarını biliyorduk. Beklemediğimiz bir gol yedik. Geçen haftanın vermiş olduğu moral bozukluğu, hala umut olsa da tekrar oyuna dönmeleri kolay değil. Oyuncular bir reaksiyon gösterdiler.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine...

Oyuncu değişiklikleri de iyi tepki verdi. Kazandık. maç kazanınca sevinir ama şampiyon olmayınca şampiyonluk yoksa başarı yoktur. Biz tüm sorumluluğu almak zorundayız."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine...

"GÜNDÜZ GECEYE, GECE GÜNDÜZE DÖNER"

"'nin aslında şampiyonluklarını da yaşamış bir oyuncu olarak, bazen öyle anlar vardır ki, gündüz geceye, gece gündüze döner. Her geçirdiğim günü unutmadan bundan ders çıkararak hayatıma devam edeceğim. Kolay duygular yaşamadım. Birçok sevinci yaşarken birçok üzüntüyü de yaşıyorsunuz. Oyun olarak istediğimiz bazı şeyleri yaptık."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine...

"FENERBAHÇELİLER'DEN RİCAM…"

"İnişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı. 'ye hizmet etmekten duymuş olduğum mutluluğu tarif edemem. Süreç bir şekilde devam edecek. Ama Sivasspor ve bu maçı kazanmış bir teknik adam olarak, Fenerbahçelilerin 'su olarak buraya çıkmayı çok isterdim.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine...

Planlama için doğru zamanlama olduğunu düşünmüyorum. Ben Fenerbahçeli Emre'yi bu bana yetiyor. 'nin hedefleri hiçbir zaman bitmez. Yapmış olduğumuz hatalardan ders çıkararak Fenerbahçe yoluna devam edecek. Fenerbahçeliler'den ricam. Kişiler değil, aslolan Fenerbahçe'dir."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine...

"Beşiktaş şampiyon oldu tebrik ederiz. Elimize gelen şansı tepmek hepimiz için üzüntü verici. Ama hayat devam edecek. Düşen takımlara başarılar diliyorum. 10 haftada teknik direktör olarak elimden geleni yapmaya çalıştım."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine...

YENİ HOCA İDDİASI

Gelecek sezon teknik direktör olarak kiminle yola devam edeceği belli olmayan için flaş bir tekmik direktör iddiası geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine...

Sarı-lacivertlilerin Joachim Löw'ün ardından Luciano Spalletti için devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine...

İtalyan menajer Giulio Dini, "Türkler, Spaletti'ye karar vermesi için Haziran'ın ilk haftasının sonuna kadar süre tanımış" açıklamasını yaparken, söz konusu takımın olduğu ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine...

62 yaşındaki Spaletti en son çalıştırdığı Roma'da 2.15, İnter'de ise 1.80 puan ortalaması yakaladı.

SON DAKİKA