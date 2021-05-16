Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine...

"GÜNDÜZ GECEYE, GECE GÜNDÜZE DÖNER" "Fenerbahçe'nin aslında şampiyonluklarını da yaşamış bir oyuncu olarak, bazen öyle anlar vardır ki, gündüz geceye, gece gündüze döner. Her geçirdiğim günü unutmadan bundan ders çıkararak hayatıma devam edeceğim. Kolay duygular yaşamadım. Birçok sevinci yaşarken birçok üzüntüyü de yaşıyorsunuz. Oyun olarak istediğimiz bazı şeyleri yaptık."

"FENERBAHÇELİLER'DEN RİCAM…" "İnişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı. Fenerbahçe'ye hizmet etmekten duymuş olduğum mutluluğu tarif edemem. Süreç bir şekilde devam edecek. Ama Sivasspor ve bu maçı kazanmış bir teknik adam olarak, Fenerbahçelilerin Emre Belözoğlu'su olarak buraya çıkmayı çok isterdim.